Романцев раскрыл содержание беседы со Станковичем после матча с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о том, как поздравил нынешнего тренера красно-белых Деяна Станковича после победы над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.
– И все-таки за счет чего «Спартак» переиграл «Зенит»?
– Прежде всего за счет запредельного настроя. Наши ребята больше двигались, были агрессивнее. И то, что оба мяча были забиты на последних минутах таймов, говорит об их вере в себя и тренера.
Когда после матча я поздравлял Станковича с успехом, то еще раз напомнил слова, сказанные ему при нашей первой встрече: «Запомни, Деян, против «Спартака» все играют с удвоенной силой, потому что победа над ним для них самая главная».
Вот об этом нельзя забывать до самого последнего матча в сезоне!
- В прошедшем матче два гола у «Спартака» забил Кристофер Мартинс на 45+2-й и 90-й минутах. У гостей отличился Луис Энрике на 83-й минуте.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками после 21 тура. Далее расположились «Спартак» (43 балла), «Зенит» (43), «Локомотив» (40), «Динамо» (39), ЦСКА (38).
Источник: «Спорт-Экспресс»