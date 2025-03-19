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  • Романцев раскрыл содержание беседы со Станковичем после матча с «Зенитом»

Романцев раскрыл содержание беседы со Станковичем после матча с «Зенитом»

Сегодня, 10:35
2

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о том, как поздравил нынешнего тренера красно-белых Деяна Станковича после победы над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

– И все-таки за счет чего «Спартак» переиграл «Зенит»?

– Прежде всего за счет запредельного настроя. Наши ребята больше двигались, были агрессивнее. И то, что оба мяча были забиты на последних минутах таймов, говорит об их вере в себя и тренера.

Когда после матча я поздравлял Станковича с успехом, то еще раз напомнил слова, сказанные ему при нашей первой встрече: «Запомни, Деян, против «Спартака» все играют с удвоенной силой, потому что победа над ним для них самая главная».

Вот об этом нельзя забывать до самого последнего матча в сезоне!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Романцев Олег Станкович Деян
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Комментарии (2)
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FWSPM
1742372395
помни деян что долбить во все щели газпрем это самое главное
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алдан2014
1742377477
Деян,первый тренер Спартака,к кому ОИР относится с большой симпатией . Что то в нём Олег Иваныч увидел.
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