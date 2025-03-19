Романцев раскрыл содержание беседы со Станковичем после матча с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о том, как поздравил нынешнего тренера красно-белых Деяна Станковича после победы над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

– И все-таки за счет чего «Спартак» переиграл «Зенит»?

– Прежде всего за счет запредельного настроя. Наши ребята больше двигались, были агрессивнее. И то, что оба мяча были забиты на последних минутах таймов, говорит об их вере в себя и тренера.

Когда после матча я поздравлял Станковича с успехом, то еще раз напомнил слова, сказанные ему при нашей первой встрече: «Запомни, Деян, против «Спартака» все играют с удвоенной силой, потому что победа над ним для них самая главная».

Вот об этом нельзя забывать до самого последнего матча в сезоне!