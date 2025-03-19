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  • Радимов объяснил, почему «Краснодар» сбрасывают со счетов в чемпионской гонке

Радимов объяснил, почему «Краснодар» сбрасывают со счетов в чемпионской гонке

Сегодня, 09:15

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и сборной России Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– «Спартак» показал чемпионскую игру в матче с «Зенитом»?

– Сейчас, наверное, любой скажет, что «Спартак» с этой игрой станет чемпионом. С другой стороны, команда один матч может показать фантастическую игру, а другой провалить. Но красно-белые показали хороший футбол, а в совокупности с явкой болельщиков это выглядело очень круто.

– Исходя из этого матча, на ваш взгляд, как меняются расклады в чемпионской гонке?

– Ну здесь совсем все интересно становится. «Краснодар» выиграл в Ростове, хотя мало кто этого ждал, хотя сказать, что «Краснодар» заслужил эту победу, тоже нельзя. «Краснодар» не наиграл на победу, но это сейчас не важно. В такой чемпионской гонке три очка взяты, и он двигается вперед.

Так вот, следующие два матча у «Краснодара» – «Факел» и «Акрон» дома. Выражаясь теннисным языком, это матчбол для этой команды. Выигрываешь эти два матча – и можешь улететь в отрыв.

– Кстати, несмотря на победу и единоличное лидерство «Краснодара», их как-то все активнее сбрасывают со счетов в гонке за золото. Почему?

На самом деле их сбрасывают со счетов вполне логично, потому что усиления нет. На скамейке у них всего пять человек. Естественно, обойма «Зенита» и «Спартака» больше, возможностей больше для ротации, для всего.

Но «Краснодар» на три очка впереди. И пока бьется. Но я боюсь, что им скамейки может как раз и не хватить. Но ближайшие два матча, как я уже сказал, будут совсем показательные.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками после 21 тура. Далее расположились «Спартак» (43 балла), «Зенит» (43), «Локомотив» (40), «Динамо» (39), ЦСКА (38).
  • В прошлом сезоне «быки» заняли второе место в чемпионате России – это лучший результат команды в истории.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Радимов Владислав
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