Тренер Гренады: «У нас смесь любителей и профессионалов»

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте рассказал о своей команде перед товарищеским матчем с Россией.
– Исторический момент для команды и народа Гренады. Рады, что будем играть с командой такого уровня. Предвкушаем нашу игру. Продолжаем тренироваться и готовиться, предвкушаем это событие.
У нас смесь любителей и профессионалов в команде. Несколько игроков профессионалов, а у некоторых нет контракта.
– Будет ли установка по Артеме Дзюбе?
– Никаких мыслей нет, команда играет против команды.
– Что вы едите, чтобы быть такими высокими, как отметили Карпин и Дзюба?
– Это генетическая лотерея. Ответ в генетике.
– Какой рост у самого низкого футболиста и самого высокого?
– Самый низкий – 175. Самый высокий около 2 метров.
- Игра пройдет сегодня в Москве и начннется в 20:00 мск.
- Гренада занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 34-е.
Источник: «Спорт-Экспресс»