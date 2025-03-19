Тренер Гренады: «У нас смесь любителей и профессионалов»

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте рассказал о своей команде перед товарищеским матчем с Россией.

– Исторический момент для команды и народа Гренады. Рады, что будем играть с командой такого уровня. Предвкушаем нашу игру. Продолжаем тренироваться и готовиться, предвкушаем это событие.

У нас смесь любителей и профессионалов в команде. Несколько игроков профессионалов, а у некоторых нет контракта.

– Будет ли установка по Артеме Дзюбе?

– Никаких мыслей нет, команда играет против команды.

– Что вы едите, чтобы быть такими высокими, как отметили Карпин и Дзюба?

– Это генетическая лотерея. Ответ в генетике.

– Какой рост у самого низкого футболиста и самого высокого?

– Самый низкий – 175. Самый высокий около 2 метров.