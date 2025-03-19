Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Тренер Гренады: «У нас смесь любителей и профессионалов»

Сегодня, 08:58

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте рассказал о своей команде перед товарищеским матчем с Россией.

– Исторический момент для команды и народа Гренады. Рады, что будем играть с командой такого уровня. Предвкушаем нашу игру. Продолжаем тренироваться и готовиться, предвкушаем это событие.

У нас смесь любителей и профессионалов в команде. Несколько игроков профессионалов, а у некоторых нет контракта.

– Будет ли установка по Артеме Дзюбе?

– Никаких мыслей нет, команда играет против команды.

– Что вы едите, чтобы быть такими высокими, как отметили Карпин и Дзюба?

– Это генетическая лотерея. Ответ в генетике.

– Какой рост у самого низкого футболиста и самого высокого?

– Самый низкий – 175. Самый высокий около 2 метров.

  • Игра пройдет сегодня в Москве и начннется в 20:00 мск.
  • Гренада занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 34-е.

Еще по теме:
Дюков сказал, кто принял решение о вызове Дзюбы в сборную России 3
Пономарев предложил соперников для сборной России вместо Гренады 3
Непомнящий – о матче России с Гренадой: «Будто специально для Дзюбы соперника нашли» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Гренада Россия
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов объяснил, почему «Краснодар» сбрасывают со счетов в чемпионской гонке
09:15
Аршавин отреагировал на споры по поводу второго гола Мартинса
08:46
3
Дюков сказал, кто принял решение о вызове Дзюбы в сборную России
08:35
3
Романцев сказал, нашлось бы в его «Спартаке» место для Мартинса
08:15
3
Пономарев предложил соперников для сборной России вместо Гренады
07:49
3
«Зенит» расширил жалобу против «Спартака», Промес принял ислам, ультиматум Холанда и другие новости
01:30
Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ
01:11
3
Газзаев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:00
9
Смолов ответил, хватит ли ему заработанных денег до конца жизни
00:36
3
Хусанов вошел в топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ
00:24
Все новости
Все новости
Тренер Гренады: «У нас смесь любителей и профессионалов»
08:58
Стало известно, кто споет гимны России перед матчами с Гренадой и Замбией
Вчера, 13:02
6
ФотоКарпин купил в другой стране дом за 1 миллион евро
Вчера, 12:24
18
Нападающий «Акрона» напомнил об обещании Дзюбы в связи с рекордом
Вчера, 10:48
1
Дзюба высказался о значении матчей за сборную России
Вчера, 08:02
8
Вратарь «Рубина» отреагировал на вызов в сборную России
16 марта
1
Селюк: «Карпин терпеть не может Дзюбу»
16 марта
7
Реакция Жиркова на вызов Дзюбы в сборную России
15 марта
5
Карпин прокомментировал решения по Алексею Миранчуку и новичкам
13 марта
2
Карпин объяснил отсутствие Дугласа Сантоса в составе сборной
13 марта
4
Итоговый состав сборной России на игры с Гренадой и Замбией
13 марта
8
Дзюба – о вызове в сборную России: «Это было бы красиво»
12 марта
3
Черданцев объяснил, почему Дзюбу должны вызвать в сборную России
12 марта
3
Источник назвал размер зарплаты Карпина в сборной России после ухода из «Ростова»
12 марта
6
Мостовой написал стихи в честь матча Россия – Гренада
11 марта
8
Радимов оценил уровень сборной Гренады
11 марта
3
Мор высказался о настрое сборной России на матч с Гренадой
11 марта
Губерниев назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России
10 марта
7
Названа причина отсутствия Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии
7 марта
9
Карпин оценил новое правило о затяжке времени вратарями
7 марта
1
Карпин назвал самый реалистичный срок возвращения сборной России к официальным матчам
7 марта
2
В РФС прокомментировали ситуацию с контрактом Карпина
26 февраля
2
Мостовой назвал чушью заявление Карпина
26 февраля
10
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить сборную России
25 февраля
13
Глушенков готов встретиться с Карпиным
25 февраля
4
Абаскаль согласился возглавить сборную России
25 февраля
17
Глушенков: «Я никогда не отказывался от вызова в сборную»
25 февраля
6
Названы дата и место проведения матча Россия – Замбия
21 февраля
2
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 