Романцев сказал, нашлось бы в его «Спартаке» место для Мартинса

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об игре полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1). Люксембуржец сделал дубль в этой встрече.

– Первый гол «Спартака» – исключительно заслуга Мартинса?

– Сто процентов. Обычно я говорю, что любой забитый мяч – результат взаимодействия всей команды. А здесь тот редкий случай, когда мы увидели сольный номер одного игрока.

Сначала в центре поля Мартинс поймал момент, выцарапав мяч у Мантуана, на рывке вышел к штрафной и точно пробил в правый от Латышонка угол. Класс!

– Вины голкипера здесь нет?

– Ринат Дасаев в таких случаях говорил: если мяч оказался в сетке, то виноват вратарь. Я бы сказал, что Латышонок не выручил – ведь Кристофер бил из-за пределов штрафной, и к его удару тот оказался не готов.

Вообще то, как Кристофер провел эту встречу, стало для меня открытием. Вспоминаю, сколько было ворчунов, когда «Спартак» брал его в аренду, – мол, зачем нам футболист из Люксембурга? Да что он умеет? Хотя Мартинс и во Франции поиграл, и в Швейцарии. А сейчас в «Спартаке» просто растет на глазах.

Отмечу страсть и отдачу, с которыми он ведет борьбу. Наш парень!

– В вашем «Спартаке» ему бы нашлось место в составе?

– С такими данными и желанием побеждать – вполне возможно. Но опять же, все бы зависело от самого Кристофера. К примеру, Робсон сумел убедить, что он нужен «Спартаку». Сейчас то же самое показал и Мартинс.