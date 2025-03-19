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  • Романцев сказал, нашлось бы в его «Спартаке» место для Мартинса

Романцев сказал, нашлось бы в его «Спартаке» место для Мартинса

Сегодня, 08:15
3

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об игре полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1). Люксембуржец сделал дубль в этой встрече.

– Первый гол «Спартака» – исключительно заслуга Мартинса?

– Сто процентов. Обычно я говорю, что любой забитый мяч – результат взаимодействия всей команды. А здесь тот редкий случай, когда мы увидели сольный номер одного игрока.

Сначала в центре поля Мартинс поймал момент, выцарапав мяч у Мантуана, на рывке вышел к штрафной и точно пробил в правый от Латышонка угол. Класс!

– Вины голкипера здесь нет?

Ринат Дасаев в таких случаях говорил: если мяч оказался в сетке, то виноват вратарь. Я бы сказал, что Латышонок не выручил – ведь Кристофер бил из-за пределов штрафной, и к его удару тот оказался не готов.

Вообще то, как Кристофер провел эту встречу, стало для меня открытием. Вспоминаю, сколько было ворчунов, когда «Спартак» брал его в аренду, – мол, зачем нам футболист из Люксембурга? Да что он умеет? Хотя Мартинс и во Франции поиграл, и в Швейцарии. А сейчас в «Спартаке» просто растет на глазах.

Отмечу страсть и отдачу, с которыми он ведет борьбу. Наш парень!

– В вашем «Спартаке» ему бы нашлось место в составе?

– С такими данными и желанием побеждать – вполне возможно. Но опять же, все бы зависело от самого Кристофера. К примеру, Робсон сумел убедить, что он нужен «Спартаку». Сейчас то же самое показал и Мартинс.

  • 28-летний Мартинс провел в этом сезоне 23 матча за «Спартак», забил 7 голов, отдал 5 передач.
  • Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Романцев Олег
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Комментарии (3)
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ilich55
1742362118
" Наш парень!" Ну, да. Шоколадный заяц, ласковый мерзавец...........
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алдан2014
1742364110
Летом пора продлять. Все спецы хвалят игроков в отдельности. И никто не говорит о тренерском штабе. На мой взгляд видна работа тренерская. Как объединилась команда,как дёргала Зенит на каждом участке поля. Какие рывки совершали Барко,Угальде,Мартинс и другие,на последних минутах матча. Как команда перестроилась после Рубина. Работа над ошибками на лицо
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FFR
1742365743
В том составе Мартинс был бы вообще лидером, тогда же футбол был другим.
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