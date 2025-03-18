Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России спартаковца Умярова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое решение по Наилю Умярову.
– Почему не вызвали Умярова? Он один из лучших опорников в РПЛ сейчас.
– Вызваны другие футболисты, которых мы хотели посмотреть. Например, Кисляк.
Пускай Умяров продолжает работать над собой. Когда будет возможность – мы его позовем.
- 24-летний Умяров полностью отыграл все 3 матча «Спартака» в РПЛ после зимней паузы.
- Сборная России встретится с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).
Источник: Sport24