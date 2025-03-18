Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Журналист Егоров прокомментировал перепалку с Карпиным

Сегодня, 22:51
1

Журналист Сергей Егоров остался недоволен ответами главного тренера сборной России Валерия Карпина.

  • Во вторник состоялась пресс-конференция перед матчем России и Гренады.
  • Егоров спросил, зачем Карпин вернул в сборную Артема Дзюбу.
  • В итоге между ними произошла перепалка.

«Что сказать. Никаких ответов, кроме «я так решил», я не получил.

Он так решал по Дзюбе года три-четыре, а теперь вдруг, перед Гренадой, перерешал. Люди друг друга терпеть не могли долгие годы, а теперь я должен поверить в отсутствие воли РФС при этом решении, как в разгоны маркетологов про сигма-боя и скуфа.

Отличная работа ума. И это еще про Дугласа [Сантоса] не поговорили», – написал Егоров в своем телеграм-канале «Футбольный биги».

Еще по теме:
Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России спартаковца Умярова
Мостовой отреагировал на оскорбительные слова Карпина 1
Карпин ответил, где собирается жить 1
Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BoevStas1
1742328796
Ин на...
Ответить
Главные новости
Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России спартаковца Умярова
23:37
Журналист Егоров прокомментировал перепалку с Карпиным
22:51
1
Мостовой отреагировал на оскорбительные слова Карпина
22:31
1
Карпин ответил, где собирается жить
22:22
1
Карпин поспорил с журналистом из-за Дзюбы
21:59
1
Аршавин раскритиковал судью за неназначенный пенальти в ворота «Зенита»
21:48
11
Реакция Карпина на слова Гурцкая, что его нагнули, чтобы вернуть Дзюбу в сборную
21:35
2
Великобритания разрешила сборной Гренады сыграть с Россией
21:21
1
Дзюба ответил агенту Гурцкая
21:09
1
Карпин – о вызове 56-летнего Мостового в сборную: «Вы про всех хотите спрашивать, кто не в себе?»
20:44
2
Все новости
Все новости
Угальде назвал чемпионат, в который хочет уехать после «Спартака»
23:00
1
Тренер сборной Гренады рассказал о настрое на матч с Россией
22:42
В «Факеле» определились с будущим главного тренера
22:10
1
Аршавин раскритиковал судью за неназначенный пенальти в ворота «Зенита»
21:48
11
Реакция Карпина на слова Гурцкая, что его нагнули, чтобы вернуть Дзюбу в сборную
21:35
2
Великобритания разрешила сборной Гренады сыграть с Россией
21:21
1
Дзюба ответил агенту Гурцкая
21:09
1
ВидеоРПЛ отреагировала на совместную пресс-конференцию Дзюбы и Карпина
20:55
Карпин – о вызове 56-летнего Мостового в сборную: «Вы про всех хотите спрашивать, кто не в себе?»
20:44
2
Дзюба рассказал, как Карпин назначил его капитаном сборной России
20:33
Жена Карпина отреагировала на новость о покупке дома в Эстонии за 900 тысяч евро
20:20
Дзюба – о своих словах про сборную Гренады: «Можно сказать, что я переобулся»
20:08
8
Миллер высказался о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»
20:00
22
Карпин ответил, кто сигма-бой – он или Дзюба
19:50
3
Реакция Кержакова на предложение нанести символический удар перед матчем сборной России, в котором Дзюба может побить его рекорд
19:40
2
Тихонов: «Я не вижу Дзюбу капитаном сборной после того, как он онанизмом занимался»
19:30
11
Суд вынес наказание для фанатов, зажегших файеры на матче «Спартак» – «Зенит»
19:07
4
Мостовой – о Дзюбе в сборной: «Я тоже хочу рекорд – в 55 лет выйду и забью торговому центру»
18:43
6
«Спартаку» зимой предлагали нападающего «Интера»
18:35
3
Барко прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
18:18
8
Испанский клуб претендует на Тикнизяна
18:06
1
Радимов: «Я плачу деньги, чтобы смотреть футбол – покажите нам камеры, где Мартинс не в офсайде»
17:51
83
Кержаков исполнит символический удар перед матчем сборной России, в котором Дзюба может побить его рекорд
17:43
7
«Ростов» не будет жаловаться на судейство в игре с «Краснодаром»
17:29
2
Антон Миранчук ответил, по чему больше всего соскучился в России
17:17
1
В «Спартаке» сообщили о травме самого дорогого футболиста в истории клуба
16:48
22
Эмоциональная речь Медведева по поводу обращения «Зенита» в ЭСК РФС
16:24
46
Дзюба обратился к болельщикам перед матчем Россия – Гренада
16:16
3
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 