Журналист Егоров прокомментировал перепалку с Карпиным

Журналист Сергей Егоров остался недоволен ответами главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Во вторник состоялась пресс-конференция перед матчем России и Гренады.

Егоров спросил, зачем Карпин вернул в сборную Артема Дзюбу.

В итоге между ними произошла перепалка.

«Что сказать. Никаких ответов, кроме «я так решил», я не получил.

Он так решал по Дзюбе года три-четыре, а теперь вдруг, перед Гренадой, перерешал. Люди друг друга терпеть не могли долгие годы, а теперь я должен поверить в отсутствие воли РФС при этом решении, как в разгоны маркетологов про сигма-боя и скуфа.

Отличная работа ума. И это еще про Дугласа [Сантоса] не поговорили», – написал Егоров в своем телеграм-канале «Футбольный биги».