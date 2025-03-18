Карпин поспорил с журналистом из-за Дзюбы

У главного тренера сборной России Валерия Карпина произошла перепалка с журналистом Сергеем Егоровым.

Они поспорили по поводу возвращения форварда «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду.

Егоров: «На мой взгляд, мы присутствуем на в некотором роде историческом событии. Я никогда не думал, что вообще когда-нибудь увижу рядом Валерия Карпина и Артема Дзюбу.

За четыре последних года мы вам неоднократно задавали вопросы про вызов Артема, и вы, и он по-разному на это реагировали.

Даже за сутки до вызова Артем высказывался так, что при Карпине, наверное, этого не произойдет. Этим и удивительно событие.

Не прошло и десяти лет, когда один из вас другому предлагал поправить панамку.

Карпин: «Во-первых, прошло десять лет. Во-вторых, люди меняются. В-третьих, удивительное событие происходит потому, что я так решил.

Мне так захотелось. Артем это заслужил, как я считаю.

Егоров: «Мне так захотелось» и «Артем заслужил» – это совершенно разные вещи».

Карпин: «Артем заслужил, и мне захотелось. Так нормально?»

Егоров: «Нет».

Карпин: «А как?»

Егоров: «Артем заслужил. Поэтому логичными были вопросы, которые задавались ранее, когда Артем этого так же заслуживал, но вы его по каким-то причинам не вызывали. Я хочу понять: почему?»

Карпин: «Вы считали, что он заслужил, а я так не считал. А в этот раз я так посчитал».