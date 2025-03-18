РПЛ отреагировала на совместную пресс-конференцию Дзюбы и Карпина

Пресс-служба РПЛ опубликовала комментарий по поводу общения Валерия Карпина и Артема Дзюбы с журналистами.

Сегодня главный тренер сборной России и вернувшийся в национальную команду форвард «Акрона» дали совместную пресс-конференцию в преддверии товарищеского матча с Гренадой.

«Как же кайфово видеть этот дуэт 😍

Завтра увидим в деле против Гренады: Валерий Георгиевич будет руководить, Артeм Сергеевич выведет сборную на матч в качестве капитана 💪» – говорится в публикации РПЛ.