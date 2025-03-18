Карпин ответил, кто сигма-бой – он или Дзюба

Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили, кого бы он мог назвать сигма-боем.

«Естественно, Дзюба больше сигма-бой, чем я. Он на 20 лет младше меня.

Я уже… Как называется? Кроф, коуф… Скуф, во! Я уже скуф. Сигма – естественно, Артeм», – ответил Карпин.