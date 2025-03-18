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Карпин ответил, кто сигма-бой – он или Дзюба

Сегодня, 19:50
1

Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили, кого бы он мог назвать сигма-боем.

«Естественно, Дзюба больше сигма-бой, чем я. Он на 20 лет младше меня.

Я уже… Как называется? Кроф, коуф… Скуф, во! Я уже скуф. Сигма – естественно, Артeм», – ответил Карпин.

  • Сигма-бой – независимый мужчина со своим мнением, отличным от мнения большинства.
  • Этот термин стал популярным благодаря песне Betsy и Марии Янковской.
  • Девочки исполнят свой хит перед товарищеским матчем сборных России и Гренады.

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Источник: «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
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Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1742316763
Карпин Позорище!Продажный! Человек без совести, привет тебе из письма 14 ти! Желаю тебе скорейшего выдворения из сборной!
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