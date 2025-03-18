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  • Мбаппе оценил возможное назначение Зидана в сборную Франции

Мбаппе оценил возможное назначение Зидана в сборную Франции

Сегодня, 14:28

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал скорую смену главного тренера в национальной команде.

  • Дидье Дешам тренирует французскую сборную с 2012 года.
  • Он объявил, что уйдет в отставку после ЧМ-2026.
  • Сообщалось, что вероятным преемником Дешама станет Зинедин Зидан.

«Президент федерации будет принимать решение. Не мне говорить об этом.

Наши пути [с Зиданом] пересекались [в Мадриде], но я стараюсь этого избегать.

Потому что я знаю, что если пересекусь с Зиданом, то будет много домыслов.

Я стараюсь не слишком часто встречаться с ним, хотя мне всегда приятно видеть его», – сказал Мбаппе.

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Источник: Le Parisien
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Франция Мбаппе Килиан Зидан Зинедин
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