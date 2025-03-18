Мбаппе оценил возможное назначение Зидана в сборную Франции

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал скорую смену главного тренера в национальной команде.

Дидье Дешам тренирует французскую сборную с 2012 года.

Он объявил, что уйдет в отставку после ЧМ-2026.

Сообщалось, что вероятным преемником Дешама станет Зинедин Зидан.

«Президент федерации будет принимать решение. Не мне говорить об этом.

Наши пути [с Зиданом] пересекались [в Мадриде], но я стараюсь этого избегать.

Потому что я знаю, что если пересекусь с Зиданом, то будет много домыслов.

Я стараюсь не слишком часто встречаться с ним, хотя мне всегда приятно видеть его», – сказал Мбаппе.