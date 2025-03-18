Мбаппе оценил возможное назначение Зидана в сборную Франции

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал скорую смену главного тренера в национальной команде.
- Дидье Дешам тренирует французскую сборную с 2012 года.
- Он объявил, что уйдет в отставку после ЧМ-2026.
- Сообщалось, что вероятным преемником Дешама станет Зинедин Зидан.
«Президент федерации будет принимать решение. Не мне говорить об этом.
Наши пути [с Зиданом] пересекались [в Мадриде], но я стараюсь этого избегать.
Потому что я знаю, что если пересекусь с Зиданом, то будет много домыслов.
Я стараюсь не слишком часто встречаться с ним, хотя мне всегда приятно видеть его», – сказал Мбаппе.
Источник: Le Parisien