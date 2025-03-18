Быстров назвал футбольную столицу России – это не Москва или Петербург

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров назвал футбольную столицу РФ.
«Краснодар – футбольная столица России. Там тепло и хорошо. «Краснодар» сейчас на первом месте, а Москва и Санкт-Петербург до них пока не дотянулись. Может, через неделю или две все изменится», – сказал Быстров.
- 41-летний Быстров в ходе карьеры играл за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».
- «Быки» лидируют в РПЛ после 21 тура с 46 очками. «Спартак» и «Зенит» идут на втором и третьем месте, соответственно, с 43 баллами в активе.
Источник: Sport24