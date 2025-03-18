Быстров назвал футбольную столицу России – это не Москва или Петербург

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров назвал футбольную столицу РФ.

«Краснодар – футбольная столица России. Там тепло и хорошо. «Краснодар» сейчас на первом месте, а Москва и Санкт-Петербург до них пока не дотянулись. Может, через неделю или две все изменится», – сказал Быстров.