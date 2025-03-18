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  • Шалимов назвал Семака заложником истории с переходом Соболева: «Это троянский конь»

Шалимов назвал Семака заложником истории с переходом Соболева: «Это троянский конь»

Сегодня, 11:17
7

Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о матче 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:1).

«По составу «Спартака» единственный вопрос был по правому центральному защитнику – Литвинову, который играл на Кубок весь матч. На лавке были Чернов и Абена, Станкович доверил Литвинову.

«Зенит» же становится заложником трех форвардов – видимо, есть решение, что играть по ходу матча должны все трое, и это засада.

В итоге центрфорвардом вышел Лусиано, а слева – Касьерра. Семак просто заложник этой истории с переходом Соболева, который по каким-то причинам должен играть. Касьерра слева – это минус игрок, он не знает, что делать в этой позиции. При этом есть Мостовой и есть Педро.

Игра получилась боевая, со множеством единоборств, и предпочтительнее в этой рубке был «Спартак». А все решили индивидуальные ошибки. В первом голе «Спартака» Мантуан полез в обыгрыш, чего делать вообще не стоило – и получил обрез, который превратился в гол.

Но его бы не было, сыграй лучше Латышонок – это его ошибка. Техническая ошибка – с 17 метров не тяжелый удар, вратарь его контролировал и мне показалось, что он не рассчитал прыжок, отбивал мяч не той рукой.

Много критики по Умярову, а сейчас стали говорить, что он как-то сильно поменял игру. Вообще не согласен. Манера не поменялась – он не пасует вперед, это не его дело, там есть кому – Барко. Наиль в обороне прибавил, он видит поле, не рискует, много борется, контролирует все зоны, есть хорошая средняя передача. Очень спокойный, все по делу.

Ответный гол «Зенита» – Рябчук и Маркиньос встречают Луиса Энрике, и оба понимают, что надо контролировать его левую ногу. А в итоге Маркиньос спрятался за Рябчуком, а тот просто не успел закрыть левую ногу бразильца. Просто стойте, контролируйте ногу – и все.

Второй гол «Спартака» – вина Соболева. Александр вышел, но «Зенит» никак не мог вылезти на половину поля соперника, Соболев просто ходит. В итоге он пошел на свою половину поля и привез себе гол – хотел проткнуть мяч, а в итоге перехват и голевая атака.

Вот вопрос единоборства – на таком уровне нельзя на своей половине поля так ошибаться, как Мантуан и Соболев. Удивило в ситуации с единоборством Соболева и то, как он ставил ногу (очень мягко), и то, что он потом не пошел бороться за мяч – просто шел пешком и смотрел. Если ты так теряешь мяч, его надо с топором назад вырубать.

Отмечу, что все замены Станкович делал по позиции, структура не менялась. С «Рубином» же он, наоборот, все поломал во втором тайме, а тут была стабильность. Что касается гола «Спартака», то мне показалось, что это «вне игры». Но спорить не буду – вопрос технический, и надо довериться.

По Мартинсу скажу так. Он фактурой похож на Патрика Вьейра. Длинные ног, стать. Но нужна стабильность.

Как долго это у «Зенита» будет продолжаться? Пока Семак не посадит Соболева на лавку, а выходить он будет под навал. Соболев игрок хороший, но сейчас он не готов выходить на поле и приносить пользу. На кону у «Зенита» очень многое, этот вопрос надо решать.

Пока «Зенит» по игре не фаворит этого чемпионата, по-прежнему никак не разберутся с составом. Сезон можно завалить просто из-за одного перехода. Соболев – это троянский конь. Играет он так часто, как будто ему это кто-то обещал. Есть 9 туров, состав там мастеровитый, все по-прежнему зависит именно от «Зенита».

И второй момент – форма Глушенкова. Он играл на своей позиции. Ему доверяют, в таких матчах надо показывать себя. А он просто не готов. Если Максим будет в форме, он поинтереснее Клаудиньо», – сказал Шалимов.

  • В прошедшем матче два гола у «Спартака» забил Кристофер Мартинс на 45+2-й и 90-й минутах. У гостей отличился Луис Энрике на 83-й минуте.
  • Нападающий Александр Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа прошлого года за 10 миллионов евро. Пока он не отметился результативными действиями в РПЛ в составе петербуржцев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Шалимов Игорь Семак Сергей
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Комментарии (7)
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ScarlettOgusania
1742287831
"Второй гол «Спартака» – вина Соболева..." ...никто и не спорит, но тут же кроется и ответ, почему играет Литвинов в ЦЗ, а не Чернов или Абена, именно он отобрал мяч у "дельфина" и ошибок в игре на своей позиции не допускал... Умяров на сегодняшний день лучший опорник в РПЛ, вчистую переигравший Барриоса... а Глушенков, по-моему, сейчас играет не на своей позиции, его там замещает "король америки за 35"...) бомба изменила заголовок и коммент слетел из поста, могли бы это делать аккуратнее...
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Taps
1742291073
По делу написал. Семак сдулся и команду не мотивирует.
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АлексМак
1742291483
всё верно. И про троянского дельфина тоже.
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subbotaspartak
1742291561
...Соболев – это троянский конь.... По игре больше пони... да согласятся Кони...
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SPACE TRUCKIN
1742292180
саньку в Крылья Советов нужно сослать - да и то маловероятно,что заиграет...как в кино - работа стоит,а срок идёт...можно и пешком ходить за хорошие деньги...
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