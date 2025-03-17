Карпин назвал двух игроков сборной России, с которыми он проведет индивидуальные беседы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем из футболистов планирует пообщаться тет-а-тет.
– Вы практикуете индивидуальные беседы с игроками сборной?
– Да, конечно. С кем, как я считаю, мне нужно поговорить.
– С кем вы на этом сборе планируете разговаривать?
– Точно с Дзюбой и с Глушенковым.
- Россия в марте примет Гренаду и Замбию.
- Дзюбы не было в сборной с лета 2021 года.
- Глушенков ранее говорил, что для него тренировки с легионерами «Зенита» интереснее отдельных матчей национальной команды.
Источник: «Матч ТВ»