Карпин назвал двух игроков сборной России, с которыми он проведет индивидуальные беседы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем из футболистов планирует пообщаться тет-а-тет.

– Вы практикуете индивидуальные беседы с игроками сборной?

– Да, конечно. С кем, как я считаю, мне нужно поговорить.

– С кем вы на этом сборе планируете разговаривать?

– Точно с Дзюбой и с Глушенковым.