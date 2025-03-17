Гурцкая – после поражения «Зенита» от «Спартака»: «Семак уже все»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Сергей Семак исчерпал себя на посту главного тренера «Зенита».

Петербуржцы в воскресенье проиграли «Спартаку» – 1:2.

«Зенит» опустился на 3-е место в таблице РПЛ.

Семак возглавляет команду с 2018 года.

– Семак уже все, не заряжает свою команду. Мы об этом говорим на протяжении года.

– Вы считаете, что Семака надо убирать даже если «Зенит» станет чемпионом?

– Да, потому что прошлые полгода и весь этот год показывают, что «Зенит», с такими вложениями и топовыми игроками не показывает такой футбол.

«Зенит» не играет так, как играл три года назад. Они на спущенных колесах вытащили прошлый чемпионат.

Семак по-любому вошел в историю «Зенита», потому что выиграть шесть чемпионств, как бы то ни было, это большая история.

Но мне кажется, это выгорание, привыкание к большому количеству игроков…Хотя почти больше полсостава именно в этом матче еще не становилось чемпионами.