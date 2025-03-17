Дзюба отреагировал на то, что его назвали сигма-боем российского футбола

Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к тому, что его характеризовали как сигма-боя.
- Сигма-бой – независимый мужчина со своим мнением, отличным от мнения большинства.
- Этот термин стал популярным благодаря песне Betsy и Марии Янковской.
- Девочки исполнят свой хит перед товарищеским матчем сборных России и Гренады.
– Несколько человек из шоу-бизнеса назвали тебя главным сигма-боем российского футбола. Что про это думаешь?
– Кстати, да. Маше Горбань огромное спасибо. Я слышал об этом.
Наверное, завирусилось после сборов, где я немного дурачился.
Если я правильно понимаю, то это значит, что я такой, с особенностями своими.
– Ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко сказала, что увидела твой вызов [в сборную] в звeздах. Веришь и ты в астрологию?
– Ну я не очень во всe это верил. В моменте казалось, что Олеся немножко бредит.
Но, надо отдать ей должное, сейчас все говорят, что она была права. Что-то в этом есть.
- Нападающему нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной.
- Его не было в национальной команде с лета 2021 года.
- Россия в марте примет Гренаду и Замбию.
Источник: сайт РФС