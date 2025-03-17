Дзюба ответил, по чему больше всего соскучился в сборной России

Форвард «Акрона» Артем Дзюба поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной России после длительного перерыва.

– Артем, ты в Новогорске. Ура?

– Я в Новогорске, ура! Ну, я здесь уже давно был, мы здесь командой были, поэтому для меня это уже привычное.

Но именно в сборной – пока даже привыкнуть не могу, прикольное ощущение.

– По чему соскучился больше всего?

– По гимну, если честно. Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут сто процентов.

– Что для тебя значит вызов в сборную?

– Для меня это огромная честь – представлять свою страну. Это особые ощущения.

У любого спортсмена в любой дисциплине предел мечтаний – сборная страны. Это вершина карьеры. Сборная важна для любого спортсмена.