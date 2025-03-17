Дзюба ответил, по чему больше всего соскучился в сборной России

Форвард «Акрона» Артем Дзюба поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной России после длительного перерыва.
– Артем, ты в Новогорске. Ура?
– Я в Новогорске, ура! Ну, я здесь уже давно был, мы здесь командой были, поэтому для меня это уже привычное.
Но именно в сборной – пока даже привыкнуть не могу, прикольное ощущение.
– По чему соскучился больше всего?
– По гимну, если честно. Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут сто процентов.
– Что для тебя значит вызов в сборную?
– Для меня это огромная честь – представлять свою страну. Это особые ощущения.
У любого спортсмена в любой дисциплине предел мечтаний – сборная страны. Это вершина карьеры. Сборная важна для любого спортсмена.
- Нападающему нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной.
- Его не было в национальной команде с лета 2021 года.
- Россия в марте примет Гренаду и Замбию.
Источник: ютуб-канал сборной России