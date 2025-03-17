Мостовой встал на защиту спартаковца Денисова, упомянув Абаскаля

Александр Мостовой отметил прогресс в игре защитника «Спартака» Даниила Денисова.
«Конечно, я не согласен с критикой Даниила Денисова. Ясно, что ему там некоторых качеств не хватает, но он берет немножко другим.
По крайней мере, он берет какой-то самоотверженностью, боевитостью и всегда старается.
Сейчас в команде видна разница, что значит, когда у тебя на бровке стоит футбольный тренер, который прошел всю жизнь в качестве игрока, и как там ребята все выкладываются за него. Это видно даже по игре Денисова.
Когда убрали Абаскаля, я сразу сказал, что мы хоть теперь на футбольном языке будем разговаривать. При Абаскале мы говорили только про пресс-конференции, куда он прыгнул, побежал и так далее.
При Станковиче все разговоры о «Спартаке» лишь о футболе», – сказал Мостовой.
- 22-летний Денисов в этом сезоне провел за «Спартак» 28 матчей и сделал 2 ассиста.