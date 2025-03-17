Карпин объяснил, почему вернул 36-летнего Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин аргументировал решение вызвать форварда «Акрона» Артема Дзюбу в национальную команду.

– Тот факт, что он может установить рекорд, повлиял на его вызов?

– Давайте так, скорее всего, нет. Держать в голове – да.

Плюс он побил рекорд в чемпионатах России по голам, есть вероятность рекорда в сборной, который еще не факт, что будет, нужно забить еще.

Но прежде всего повлияло его нынешнее состояние.