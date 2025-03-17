Карпин раскрыл подробности разговора с Дзюбой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о телефонной беседе с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой по поводу его возвращения в национальную команду.

– Вы звонили Дзюбе?

– Да.

– О чем говорили?

– Поставил в известность, что мы решили вызвать его в сборную. Узнать, готов он или не готов, хочет – не хочет.

– Он сказал, что переживал и чувствовал себя, как пацан. Почувствовали это?

– Чувствовалось и в голосе, и в словах, что это стало неожиданностью для него. Небольшой шок, наверное, от неожиданности прежде всего.