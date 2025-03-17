Карпин раскрыл подробности разговора с Дзюбой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о телефонной беседе с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой по поводу его возвращения в национальную команду.
– Вы звонили Дзюбе?
– Да.
– О чем говорили?
– Поставил в известность, что мы решили вызвать его в сборную. Узнать, готов он или не готов, хочет – не хочет.
– Он сказал, что переживал и чувствовал себя, как пацан. Почувствовали это?
– Чувствовалось и в голосе, и в словах, что это стало неожиданностью для него. Небольшой шок, наверное, от неожиданности прежде всего.
- Нападающему нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной.
- Его не было в национальной команде с лета 2021 года.
- Россия в марте примет Гренаду и Замбию.
Источник: «Матч ТВ»