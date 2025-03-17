Россия в октябре может сыграть с 18-й сборной мира

Стал известен потенциальный соперник сборной России на октябрь 2025 года.

Это Иран, занимающий 18-е место в рейтинге ФИФА. Команды уже встречались в марте 2023 года и сыграли вничью со счетом 1:1.

«Мы надеемся сыграть товарищеский матч с Россией в октябре этого года в Москве.

Наши федерации находятся на финальной стадии переговоров», – сообщили в Федерации футбола Ирана.