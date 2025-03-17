Луис Энрике прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике дал комментарий после матча со «Спартаком».

Петербуржцы проиграли со счетом 1:2.

Бразилец забил единственный гол в составе своей команды.

«Очень рад, что смог забить. Вся работа, которую я делал на тренировках, вылилась в этот мяч. Жаль, что этот гол не помог добиться нужного результата.

Мое состояние на данный момент? Очень хорошее. Я много работаю на тренировках. Чувствую себя хорошо. Стараюсь выкладываться на тренировках, в матчах. Понятно, что во многих компонентах мне нужно добавлять.

Моя самая любимая позиция на поле? Правый край атаки. Продуктивнее всего я был именно там в Бразилии. Но я стараюсь не ограничиваться только этой позицией», – сказал Луис Энрике.