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Флик прокомментировал 4:2 «Барсы» с «Атлетико»

Сегодня, 09:50

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после матча с «Атлетико».

Каталонцы уступали со счетом 0:2, но забили четыре гола подряд и выиграли. Команда лидирует в Примере.

«Думаю, мы хорошо сыграли в первом тайме. Пропустив два гола, мы показали отличный настрой. Мы сражались и создавали невероятные моменты. Я очень рад за команду, за клуб и за болельщиков.

Ферран великолепен. Игроки, которые выходят на замену, хорошо справляются. Он очень хорошо тренируется и находится в отличной форме. Всегда выкладывается на все сто процентов, как и другие игроки, выходящие со скамейки запасных. Это то, что нам нужно», – сказал Флик.

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Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Атлетико Флик Ханс-Дитер
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