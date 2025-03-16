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Стало известно, кто стоял за решением вызвать Дзюбу в сборную России

Вчера, 22:34
2

Президент РФС Александр Дюков заявил, что пригласить Артема Дзюбу в сборную России принял решение главный тренер Валерий Карпин.

– Вызов Дзюбы в сборную – это решение Карпина. Он его прокомментировал. Считает, что Артем заслужил приглашения. Я на это решение не влиял.

– Вызов Дзюбы нужен, чтобы привлечь народ на трибуны?

– Когда Карпин принимал решение, он точно об этом не думал.

  • Дзюба был вызван в сборную на мартовские товарищеские матчи.
  • Россия 19 марта сыграет против Гренады, а 25 марта – против Замбии.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1742159350
Заслужил особенно в последнем матче! Бревно! Карпин и сборную хочет сделать такую! Карпин позорище!
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алдан2014
1742160171
Да неужели? И кто тебе поверит?
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