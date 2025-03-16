Стало известно, кто стоял за решением вызвать Дзюбу в сборную России

Президент РФС Александр Дюков заявил, что пригласить Артема Дзюбу в сборную России принял решение главный тренер Валерий Карпин.

– Вызов Дзюбы в сборную – это решение Карпина. Он его прокомментировал. Считает, что Артем заслужил приглашения. Я на это решение не влиял.

– Вызов Дзюбы нужен, чтобы привлечь народ на трибуны?

– Когда Карпин принимал решение, он точно об этом не думал.