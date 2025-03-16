Семак высказался об игре Соболева против «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру Александра Соболева в матче со «Спартаком» (1:2). Форвард вышел на замену на 78-й минуте.

«Выход Соболева – это просто. Есть правило бывших. Ждали обострения, забитых мячей. Не получилось.

У нас было два сложных выезда. Медленно двигали мяч. Много ошиблись сегодня. Мы говорили, что этого делать нельзя», – сказал Семак.