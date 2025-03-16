Семак высказался об игре Соболева против «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру Александра Соболева в матче со «Спартаком» (1:2). Форвард вышел на замену на 78-й минуте.
«Выход Соболева – это просто. Есть правило бывших. Ждали обострения, забитых мячей. Не получилось.
У нас было два сложных выезда. Медленно двигали мяч. Много ошиблись сегодня. Мы говорили, что этого делать нельзя», – сказал Семак.
- У Соболева 0+0 в 14 матчах за «Зенит» в РПЛ.
- Он перешел в петербургский клуб летом 2024 года из «Спартака».
Источник: «Чемпионат»