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  • Семак назвал причину, по которой «Зенит» проиграл «Спартаку»

Семак назвал причину, по которой «Зенит» проиграл «Спартаку»

Вчера, 22:04
27

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча со «Спартаком». Он считает, что его команда уступила из-за собственных ошибок.

«Напряжeнная игра, «Спартаку» чуть повезло с реализацией моментов. Не лучшая наша игра в плане качества. Не хватило свежести, медленно контролировали мяч. Нужно было быстрее думать и играть.

Пропущенным голам способствовали наши ошибки. Обидно проигрывать матч, но ничего не сделаешь», – сказал Семак.

  • «Зенит» занимает 3-е место в РПЛ, имея на счету 43 очка.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 очка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
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Комментарии (27)
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andr2112
1742153887
Объяснение только одно: Хорошие (сильные) команды дабы поддержать интригу в чемпионате раз в 7,5 лет могут позволить себе проиграть одному из так называемых конкурентов.Не то они обидятся и уйдут от нас в пердив)
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raritet
1742154624
На мой взгляд, план сработал. Вендела удалили с карты- играть вторым номером сложнее с такими как Мантуан. Давненько таких движений не видел. поперёк поля пытаться тащить мяч. А смысл? Для обреза?.Как и предполагалось. Проигрышь . Потому что это самый слабый Зенит за последние годы. В том году чудом отскочили. В этом не получится. Почему? НА ПЕРЕПРАВЕ ЛОШАДЕЙ НЕ МЕНЯЮТ.
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knikos
1742155332
Засиделся Семак на одном месте , вот и нет командной игры , нет идей , один сумбур в игре . Даже великие тренеры периодичесяки меняют команды , почувствовав , что дальше не идёт . Видать пришла пора менять тренера в Зените . Ну нет игры ! Нет быстрой командной игры , чем когда-то славился Зенит , и даже при Семаке . Станковичу удалось взять самое ценное из своих игроков , мотивировать их , вот и результат . Зенитовцы , порой , не знают , что делать в командном плане в атаке , лишь индивидуальные действия . Конечно , в этой игре скорее Зенит сам себе привёз , чем Спам забил , но тем не менее - игры в атаке нет !
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ягуар1979
1742155509
вот же ******* а своих ошибок признать не хочет по составу
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ivany4
1742155978
Повезло, это когда судья не видит игру рукой. Повезло, это когда судья считает, что на ногу наступили слишком легко. Все остальное, это то что ты натренировал!))
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BuenosArgentina
1742157400
Причина ты Богданыч и помощники твои , ты говоришь что нужно быстрее думать и играть, ты их до сих пор этому не научил ? Это было проблемой с лета: везде соперник был быстрее , везде вас опережал , ни отдать вы не можете пас ни принять , везде на мяче первый соперник, все мячи у вас отнимают и ты знал об этом, это было так с лета и в каждом матче все повторяется снова и снова , снова и снова , вы с Тимощуком как будто другую команду тренируете, за две секунды до конца тайма, за две секунды до конца матча, довольно тупо , нет ? Вы не научили команду как в пас играть ? Не научили бороться ?
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BuenosArgentina
1742157699
Вас обыграли как лохов, вы не можете пас отдать , у вас отнимают мяч, как у детей, элементарно просто подбегают и мяча нету вас больше, стоят наши игроки с мячом и не знают что делать , но недолго, потомучто подбегает соперник и мяч отбирает, так было десятки раз , вы им специально говорили чтобы они не пасовали мяч ? Они никто не пасуют друг другу, вы два дебила, заканчивайте с тренерской работой
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1742158534
Только с отпуска и свежести не хватало))). Видно всю неделю команда за станком стояла, гайки точили.
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BuenosArgentina
1742159573
Наверное все это знают, даже дети, футболисты должны открываться, а наши не открываются, их закрыли, они стоят, еще это называется уходить из под опеки, вас всех перекрыли, а вы стоите не открываетесь, мяч паснуть некому, а потом его у вас отнимают потому что вы не пасуете, а не пасуете потому что все закрыты, Семак почему у тебя тренера команда этого не может ?????????????
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алдан2014
1742160235
Шел последний год Семака в зените
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