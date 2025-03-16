Семак назвал причину, по которой «Зенит» проиграл «Спартаку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча со «Спартаком». Он считает, что его команда уступила из-за собственных ошибок.

«Напряжeнная игра, «Спартаку» чуть повезло с реализацией моментов. Не лучшая наша игра в плане качества. Не хватило свежести, медленно контролировали мяч. Нужно было быстрее думать и играть.

Пропущенным голам способствовали наши ошибки. Обидно проигрывать матч, но ничего не сделаешь», – сказал Семак.