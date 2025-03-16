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  • ⚡ РПЛ. «Спартак» вырвал победу у «Зенита» (2:1) на 90-й минуте, Мартинс сделал дубль

⚡ РПЛ. «Спартак» вырвал победу у «Зенита» (2:1) на 90-й минуте, Мартинс сделал дубль

Вчера, 21:41
335

«Спартак» обыграл «Зенит» в 21-м туре РПЛ. Встреча в Москве закончилась со счетом 2:1.

Дубль сделал Кристофер Мартинс, он забил победный гол на 90-й минуте.

«Спартак» набрал 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 46 очками.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мартинс, 45+2; 1:1 – Луис Энрике, 84; 2:1 – Мартинс, 90.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
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Комментарии (335)
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russkiisergei
1742154146
судья дул в дудку в одну сторону! позорники даже с карманным судьей не смогли!!! подключили весь админ ресурс. во все кабинеты вошли!!! а, по итогу в них вошли!!!
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рылы
1742154158
фсейстране сегодня стыдно за спартаг и его работу с судьями!
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andr2112
1742154235
Раз в 7,5 лет и Спам стреляет)
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slavа0508
1742154264
Станкович вдохнул в команду жизни .заиграли те кто не играл раньше ....
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knikos
1742155485
Засиделся Семак на одном месте , вот и нет командной игры , нет идей , один сумбур в игре . Даже великие тренеры периодичесяки меняют команды , почувствовав , что дальше не идёт . Видать пришла пора менять тренера в Зените . Ну нет игры ! Нет быстрой командной игры , чем когда-то славился Зенит , и даже при Семаке . Станковичу удалось взять самое ценное из своих игроков , мотивировать их , вот и результат . Зенитовцы , порой , не знают , что делать в командном плане в атаке , лишь индивидуальные действия . Конечно , в этой игре скорее Зенит сам себе привёз , чем Спам забил , но тем не менее - игры в атаке нет !
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Cleaner
1742156002
Спартак победил по делу. Перебегал сдохшего Зенита. Станкович своих игроков на тренировках гоняет, а Сережа Семак не может заставить своих приборзевших игроков пахать на тренировках. Вот и результат. СПАРТАКА поздравляю С ПОБЕДОЙ!
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САДЫЧОК
1742156231
Появился Лидер команды Барко и сразу чемпионский настрой! Барко не просто Лучший-он реально мирового уровня ТОП!
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"supermax"
1742156258
Не удалось посмотреть матч... Сашка опять что ли не забил? Да как же так... Вот незадача
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Томик
1742157355
Отличное спокойное настроение. Где-то вдали верещат обиженные бо.мжи. А мы поздравляем друг друга с победой!
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BuenosArgentina
1742158134
Нужно убирать этого дебила и пентюха, ну видно же что он не понимает что делает и не знает что делать и помощника его тоже, не буду говорить фамилии (но я не про Соболева) , полный ноль, надоело же , он один виноват во всем….
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