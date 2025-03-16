⚡ РПЛ. «Спартак» вырвал победу у «Зенита» (2:1) на 90-й минуте, Мартинс сделал дубль

«Спартак» обыграл «Зенит» в 21-м туре РПЛ. Встреча в Москве закончилась со счетом 2:1.
Дубль сделал Кристофер Мартинс, он забил победный гол на 90-й минуте.
«Спартак» набрал 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 46 очками.
Россия. РПЛ. 21-й тур
Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мартинс, 45+2; 1:1 – Луис Энрике, 84; 2:1 – Мартинс, 90.
Источник: «Бомбардир»