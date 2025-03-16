Мусаев высказался о возможном чемпионстве «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Ростовом». Краснодарская команда выиграла со счетом 1:0 и вышла в единоличные лидеры, опережая «Зенит» на три очка.

«Ожидали, что сегодня будет война на поле, будет много верховых мячей, будет очень важно выигрывать единоборства, подбирать мяч. Соперник поменял игру, футбол стал более силовым. Мы же любим играть чуть по‑другому. Было тяжело. Были моменты, когда мы проявили характер и выстояли. В первом тайме было парочку хороших подходов, во втором воспользовались моментом и дальше спокойно доиграли матч.

Ранее «Краснодар» периодически критиковали, что не можем выиграть сложные матчи… Не так важно, каким будет счет в матче «Спартака» и «Зенита». Нам важно победить в следующей игре. Сейчас не думаем о чемпионстве, впереди еще девять туров.

Мозес забивает важные мячи. Сегодня его гол был нужен как никогда», – сказал Мусаев.