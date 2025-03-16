Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Станкович: «Ради таких игр все и существует»

Сегодня, 19:37

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

«Я волнуюсь, как и всегда, но ради таких игр всe и существует. Я пошутил в разговоре с ребятами перед матчем, сказав, что им в такой игре абсолютно не нужен тренер. Достаточно выйти на поле, повернуться, увидеть толпу, почувствовать поддержку трибун, этот матч – и всe будет хорошо», – сказал Станкович.

Еще по теме:
Экс-защитник «Рубина» и «Амкара» Попов: «Станкович – тренер без имени» 4
Станкович – о паненке Барко: «У меня мог случиться сердечный приступ» 7
Станкович: «В какой-то момент «Спартак» должен был проиграть» 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кубок английской лиги. «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и выиграл трофей
21:30
1
Широков сказал, за счет чего «Спартак» может стать чемпионом РПЛ
20:50
Видео«Спартак» побеждает «Зенит» со счетом 1:0 после первого тайма
20:37
15
Канчельскис назвал чемпиона РПЛ-2024/25
20:31
1
Мусаев высказался о возможном чемпионстве «Краснодара»
19:50
Семак не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита»
19:46
3
Станкович: «Ради таких игр все и существует»
19:37
ВидеоРеакция болельщиков «Спартака» на приезд Соболева
19:26
4
Глушаков назвал команду, за которую будет болеть в матче «Спартак» – «Зенит»
19:20
2
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (1:0) и оторвался на 3 очка
19:01
40
Все новости
Все новости
СпецпроектКто сделал больше сейвов, а кто чаще фолил? Тест о первой части сезона РПЛ!
3
Нигматуллин назвал виновного в пропущенном голе «Зенита» от «Спартака»
21:33
Брат Федуна сказал, когда бывший владелец «Спартака» приедет на матч команды
20:26
1
Семак не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита»
19:46
3
Станкович: «Ради таких игр все и существует»
19:37
ВидеоРеакция болельщиков «Спартака» на приезд Соболева
19:26
4
Глушаков назвал команду, за которую будет болеть в матче «Спартак» – «Зенит»
19:20
1
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (1:0) и оторвался на 3 очка
19:01
40
Черчесов сказал, за кого будет болеть в матче «Спартак» – «Зенит»
18:58
5
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 марта
18:42
28
Титов дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
18:36
Вратарь «Рубина» отреагировал на вызов в сборную России
18:00
1
Кержаков высказался о возвращении к тренерской работе
17:53
3
Николич: «Могло быть и 7:1 за ЦСКА, или 2:3 за «Акрон»
17:38
1
РПЛ. «Рубин» переиграл «Пари НН» (1:0)
17:12
1
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
17:12
1
Акинфеев назвал приз, который хочет получить вместо статуэтки лучшему игроку матча
17:03
1
«Спартак» рассмотрит варианты с продажей 26-летнего защитника
16:56
11
Дзюба рассказал о настроении после поражения от ЦСКА
16:47
4
ВидеоЭкс-игроки «Спартака» поддержали команду перед матчем с «Зенитом»
16:27
13
Экс-защитник «Рубина» и «Амкара» Попов: «Станкович – тренер без имени»
16:08
4
Стали известны сроки возвращения Бальбуэна в состав «Динамо»
16:00
Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Краснодар»: 16 марта
15:59
2
Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Акроном»
15:52
3
Акинфеев: «Обиднее было бы от Дзюбы пропустить»
15:42
3
ВидеоУ Акинфеева в этом сезоне РПЛ результативных действий больше, чем у Соболева
15:11
7
ВидеоОбзор матча «Акрон» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
15:00
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 