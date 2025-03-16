Станкович: «Ради таких игр все и существует»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий перед матчем с «Зенитом».
«Я волнуюсь, как и всегда, но ради таких игр всe и существует. Я пошутил в разговоре с ребятами перед матчем, сказав, что им в такой игре абсолютно не нужен тренер. Достаточно выйти на поле, повернуться, увидеть толпу, почувствовать поддержку трибун, этот матч – и всe будет хорошо», – сказал Станкович.
- Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня в Москве, начало – в 19:45.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Матч ТВ»