Николич раскритиковал качество газона в Самаре

Главный тренер ЦСКА Марко Николич недоволен состоянием поля на стадионе в Самаре. Московская команда сегодня играет против «Акрона» в 21-м туре РПЛ.

«Поле не в лучшем состоянии. Будет очень тяжело играть. Поля практически нет. Такое бывает, когда две команды играют на одном поле. Жаль, но надо справиться. Но я не могу сказать, что наше тренированное поле намного лучше. Можно сказать, привычка у нас есть (улыбается).

Нужно смотреть: стакан наполовину пуст или наполовину полон? Для меня пока второе. Мы неплохо начали вторую часть чемпионата. У нас мини‑серия, которую нужно продолжать.

«Акрон» – очень неприятная команда. Опытные футболисты, сильные и высокие. Им хватит килограммов, так скажем. Надо справиться со всем этим. Цель у нас четкая: добиться результата», – сказал Николич.