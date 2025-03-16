Аршавин спрогнозировал будущее Лички в «Динамо»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о главном тренере «Динамо» Марцеле Личке.

Московская команда проиграла в 21-м туре РПЛ «Локомотиву» (1:2) и опустилось на пятое место в турнирной таблице.

«Ключевой будет игра на Кубок России. Условно, если «Динамо» проиграет ЦСКА со счетом 0:3, то руководство бело‑голубых может психануть и убрать Личку.

Если решат убрать Марцела, то до лета его смогут подменить другие помощники. Но Карпина вряд ли назначат, так как недавно разговаривали с женой Валерия Георгиевича, и она хочет насладиться временем до лета и побыть вместе с ним», – сказал Аршавин.