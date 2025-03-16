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Аршавин спрогнозировал будущее Лички в «Динамо»

Сегодня, 10:27

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о главном тренере «Динамо» Марцеле Личке.

Московская команда проиграла в 21-м туре РПЛ «Локомотиву» (1:2) и опустилось на пятое место в турнирной таблице.

«Ключевой будет игра на Кубок России. Условно, если «Динамо» проиграет ЦСКА со счетом 0:3, то руководство бело‑голубых может психануть и убрать Личку.

Если решат убрать Марцела, то до лета его смогут подменить другие помощники. Но Карпина вряд ли назначат, так как недавно разговаривали с женой Валерия Георгиевича, и она хочет насладиться временем до лета и побыть вместе с ним», – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел Аршавин Андрей
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