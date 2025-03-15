Мостовой сравнил матчи Ла Лиги и РПЛ: «Ростов» какой-то играет, пешком ходит и рассказывает как устали они»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил уровень матчей Ла Лиги и РПЛ.

Александр Мостовой сравнил матчи клубов Ла Лиги и Мир РПЛ.

«Атлетико» – «Реал», «Атлетико» – «Барса»: вот это, я понимаю, матчи.

А у нас, блин, «Ростов» какой-то играет, пешком ходит и рассказывает как устали они. Ужас!

И комментатор с пеной у рта орет. Ужас, ужас! Смеешься после всего этого, а когда правду говоришь – они начинают обижаться», – написал Мостовой.