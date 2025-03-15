Мостовой сравнил матчи Ла Лиги и РПЛ: «Ростов» какой-то играет, пешком ходит и рассказывает как устали они»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил уровень матчей Ла Лиги и РПЛ.
Александр Мостовой сравнил матчи клубов Ла Лиги и Мир РПЛ.
«Атлетико» – «Реал», «Атлетико» – «Барса»: вот это, я понимаю, матчи.
А у нас, блин, «Ростов» какой-то играет, пешком ходит и рассказывает как устали они. Ужас!
И комментатор с пеной у рта орет. Ужас, ужас! Смеешься после всего этого, а когда правду говоришь – они начинают обижаться», – написал Мостовой.
- «Ростов» занимает 7-е место в РПЛ с 30 очками после 20 матчей.
- «Атлетико» завтра сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании. На этой неделе мадридцы встречались с «Реалом» в Лиге чемпионов.
Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»