Даку получил травму за две недели до матча с «Зенитом»

Агенты нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку рассказали о травме футболиста. Он не примет участия в ближайших матчах национальной команды.

«У Даку травма. Он проведeт несколько обследований, и мы увидим, что делать дальше. Скоро выйдет на поле, чтобы снова забивать», – сказали в агентстве, представляющем интересы игрока.