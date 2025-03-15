Даку получил травму за две недели до матча с «Зенитом»

Агенты нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку рассказали о травме футболиста. Он не примет участия в ближайших матчах национальной команды.
«У Даку травма. Он проведeт несколько обследований, и мы увидим, что делать дальше. Скоро выйдет на поле, чтобы снова забивать», – сказали в агентстве, представляющем интересы игрока.
- 16 марта «Рубин» сыграет в 21-м туре РПЛ с «Пари НН». В 22-м туре казанцы встретятся с «Зенитом» 30 марта.
- 21 и 24 марта Албания проведет матчи отборочного турнира ЧМ-2026 с Англией (в гостях) и Андоррой (дома).
- Сообщалось, что Даку беспокоят боли в паховой области.
Источник: «Чемпионат»