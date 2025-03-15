РПЛ. «Химки» и «Ахмат» сыграли вничью (1:1), спартаковец Зорин забил в свои и чужие ворота

«Химки» и «Ахмат» поделили очки в 21-м туре чемпионата России.

Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Оба гола забил Даниил Зорин, которого «Ахмат» зимой арендовал у «Спартака».

Сначала он поразил ворота «Химок», а через 4 минуты отправил мяч в собственные.

«Ахмат» остался на 14-м месте в таблице РПЛ – это зона стыков.

«Химки» поднялись на 10-ю строчку в Премьер-лиге.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Химки – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зорин, 72; 1:1 – Зорин (в свои ворота), 76.

Незабитый пенальти: нет – Гандри, 66.

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