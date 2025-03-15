РПЛ. «Химки» и «Ахмат» сыграли вничью (1:1), спартаковец Зорин забил в свои и чужие ворота

«Химки» и «Ахмат» поделили очки в 21-м туре чемпионата России.
Матч завершился ничьей со счетом 1:1.
Оба гола забил Даниил Зорин, которого «Ахмат» зимой арендовал у «Спартака».
Сначала он поразил ворота «Химок», а через 4 минуты отправил мяч в собственные.
«Ахмат» остался на 14-м месте в таблице РПЛ – это зона стыков.
«Химки» поднялись на 10-ю строчку в Премьер-лиге.
Россия. РПЛ. 21-й тур
Химки – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Зорин, 72; 1:1 – Зорин (в свои ворота), 76.
Незабитый пенальти: нет – Гандри, 66.
Источник: «Бомбардир»