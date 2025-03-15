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  • РПЛ. «Химки» и «Ахмат» сыграли вничью (1:1), спартаковец Зорин забил в свои и чужие ворота

РПЛ. «Химки» и «Ахмат» сыграли вничью (1:1), спартаковец Зорин забил в свои и чужие ворота

Сегодня, 16:24
7

«Химки» и «Ахмат» поделили очки в 21-м туре чемпионата России.

Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Оба гола забил Даниил Зорин, которого «Ахмат» зимой арендовал у «Спартака».

Сначала он поразил ворота «Химок», а через 4 минуты отправил мяч в собственные.

«Ахмат» остался на 14-м месте в таблице РПЛ – это зона стыков.

«Химки» поднялись на 10-ю строчку в Премьер-лиге.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Химки – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зорин, 72; 1:1 – Зорин (в свои ворота), 76.

Незабитый пенальти: нет – Гандри, 66.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Химки
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Комментарии (7)
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fakeid
1742045453
сразу стало стыдно за спартаг)
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Persona_non_Grata
1742045586
Просто он еще не привык, что играет не за Спартак, ну и немного попутал ! )))...
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Цугундeр
1742046110
На Арена-Химки раздался тревожный звонок..) Через четыре минуты трубку взял дежурный полузащитник Зорин. Это была последняя видео-версия полузащитника Зорина.
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алдан2014
1742046131
Всегда было интересно,почему гол в свои ворота,не засчитывают в бомбардирский счёт? Помнится Рома Павлюченко такою девяточку загнал в свои,после углового! С тех пор он на подачи с углового не приходил в свою штрафную...привычка
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Интерес
1742048860
КАкой ценный кадр в "Спартаке" оказался невостребованным!
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BarStep
1742050862
Свой среди чужих, чужой среди своих…. :)
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