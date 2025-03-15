Аршавин высказался об игре 33-миллионного Луиса Энрике в составе «Зенита»

Андрей Аршавин оценил игру зимнего новичка «Зенита» Луиса Энрике.
- Бразильца купили у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
- По версии клуба, правого вингера обменяли на Артура и Вендела без доплат.
- Энрике провел 2 матча за «Зенит» и не совершил ни одного голевого действия.
«Энрике редко теряет мяч. Хорош в борьбе. Старается идти в дриблинг, а иногда просто продавить соперника.
Возможно, в финальной фазе атак в его действиях не хватает остроты. В частности, острых передач.
Мне кажется, он еще не включился на полную мощность», – сказал Аршавин.
Источник: «Матч ТВ»