Аршавин высказался об игре 33-миллионного Луиса Энрике в составе «Зенита»

Андрей Аршавин оценил игру зимнего новичка «Зенита» Луиса Энрике.

Бразильца купили у «Ботафого» за 33 миллиона евро.

По версии клуба, правого вингера обменяли на Артура и Вендела без доплат.

Энрике провел 2 матча за «Зенит» и не совершил ни одного голевого действия.

«Энрике редко теряет мяч. Хорош в борьбе. Старается идти в дриблинг, а иногда просто продавить соперника.

Возможно, в финальной фазе атак в его действиях не хватает остроты. В частности, острых передач.

Мне кажется, он еще не включился на полную мощность», – сказал Аршавин.