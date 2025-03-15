Президент «Ростова» прокомментировал слухи о скорой смене владельца

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отреагировал на информацию о подготовке к передаче клуба бизнесмену Ивану Саввиди.
– Иван Саввиди в самом деле может снова зайти в клуб как главный инвестор?
– Я бы не хотел комментировать слухи и какие-то вбросы. Иван Игнатьевич – человек порядочный. Если бы он планировал предпринять какие-то действия в отношении клуба, то, я думаю, в первую очередь переговорил бы со мной.
А действовать за чьей-то спиной не в его правилах. У него другая репутация. Я давно его знаю, у нас нормальные, добрые отношения.
- «Ростов» занимает 7-е место в РПЛ после 20 туров.
- Саввиди уже был президентом клуба с 2002 по 2005 год.
- Он также владеет греческим ПАОКом.
Источник: «Ростов Спорт»