Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Ростова» прокомментировал слухи о скорой смене владельца

Президент «Ростова» прокомментировал слухи о скорой смене владельца

Сегодня, 13:13
2

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отреагировал на информацию о подготовке к передаче клуба бизнесмену Ивану Саввиди.

– Иван Саввиди в самом деле может снова зайти в клуб как главный инвестор?

– Я бы не хотел комментировать слухи и какие-то вбросы. Иван Игнатьевич – человек порядочный. Если бы он планировал предпринять какие-то действия в отношении клуба, то, я думаю, в первую очередь переговорил бы со мной.

А действовать за чьей-то спиной не в его правилах. У него другая репутация. Я давно его знаю, у нас нормальные, добрые отношения.

  • «Ростов» занимает 7-е место в РПЛ после 20 туров.
  • Саввиди уже был президентом клуба с 2002 по 2005 год.
  • Он также владеет греческим ПАОКом.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Ростов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 марта 2025
«Ростов» – «Краснодар»: прогноз на матч 21 тура РПЛ, 16 марта
В «Ростове» отреагировали на новость о скорой смене владельца клуба 2
Источник: «Ростов Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БАЗАРА НЕТ
1742036724
Как то уклончиво ответил! Сказал бы что нет, Ростов наше все и мы рулим и рулить будем
Ответить
САДЫЧОК
1742038908
Лучше бы СКА Р/Д подняли!
Ответить
Главные новости
РПЛ. Идущий последним «Оренбург» победил «Факел» (1:0) благодаря автоголу на 94-й минуте
13:59
9
Жирков выбрал главного фаворита чемпионской гонки РПЛ
13:49
Хамес обвинил судей в поражении Колумбии от Аргентины в финале Кубка Америки-2024
13:26
Президент «Ростова» прокомментировал слухи о скорой смене владельца
13:13
2
Пономарев дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»: «Они завалятся»
13:00
10
Реакция Неймара на исключение из состава сборной Бразилии
12:48
1
Лопырева назвала сигма-боя российского футбола
12:36
4
Дзюба ответил, чем гордится и чего стыдится
11:36
7
Неймара видели на вечеринке с проститутками – после этого он пропустил матч «Сантоса» и выбыл из состава сборной Бразилии
11:25
3
Аршавин сказал, в чем преимущество «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ
10:47
5
Все новости
Все новости
«Оренбург» выиграл второй матч в сезоне РПЛ – первый был со «Спартаком» в июле
14:14
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
13:58
Семак ответил на вопрос о влиянии результата матча «Спартак» – «Зенит» на чемпионскую гонку
13:39
2
Стали известны стартовые составы на матч «Химки» – «Ахмат»: 15 марта
13:30
1
Лопырева назвала сигма-боя российского футбола
12:36
4
Гонду оценил ситуацию с дисквалификацией Вендела
12:12
2
В «Сьоне» отреагировали на вызов Антона Миранчука в сборную России
11:56
1
Дзюба ответил, чем гордится и чего стыдится
11:36
7
Гонду высказался о принципиальности противостояния «Спартака» и «Зенита»
11:11
1
Где смотреть матч «Спартак» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 марта 2025
10:52
1
Где смотреть матч «Рубин» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 марта 2025
10:49
1
Аршавин сказал, в чем преимущество «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ
10:47
5
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 марта 2025
10:46
Где смотреть матч «Ростов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 марта 2025
10:43
Радимов оценил решение Карпина вернуть Дзюбу в сборную России
10:23
2
Спартаковец Рябчук раскрыл подробности общения с Промесом
09:56
5
Дркушич высказался о матче «Спартак» – «Зенит»
09:36
Джикия отсудил крупную сумму у застройщика
09:18
9
Радимов объяснил снижение результативности Глушенкова в «Зените»
08:57
5
Червиченко назвал главную проблему «Спартака» перед игрой с «Зенитом»
08:32
1
Аршавин спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит»
00:54
1
Угальде прокомментировал аншлаг на матче «Спартак» – «Зенит»
00:31
2
Дзюба выбрал самое неожиданное поздравление с рекордом
Вчера, 23:50
2
Жирков рассказал, почему ему было трудно учиться на тренера
Вчера, 23:34
3
Радимов назвал сильные стороны «Спартака» и «Зенита» перед очным матчем
Вчера, 23:23
1
ФотоГенич сходил на концерт «Руки Вверх!» с женой и дочкой
Вчера, 23:11
3
Петржела ответил, побьет ли Соболев рекорд Дзюбы
Вчера, 22:55
6
Экс-нападающий сборной России: «Вижу себя кандидатом в президенты РФС»
Вчера, 22:44
12
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 