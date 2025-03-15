Президент «Ростова» прокомментировал слухи о скорой смене владельца

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отреагировал на информацию о подготовке к передаче клуба бизнесмену Ивану Саввиди.

– Иван Саввиди в самом деле может снова зайти в клуб как главный инвестор?

– Я бы не хотел комментировать слухи и какие-то вбросы. Иван Игнатьевич – человек порядочный. Если бы он планировал предпринять какие-то действия в отношении клуба, то, я думаю, в первую очередь переговорил бы со мной.

А действовать за чьей-то спиной не в его правилах. У него другая репутация. Я давно его знаю, у нас нормальные, добрые отношения.