Губернатор согласовал смену владельца в «Ростове»: подробности

Летом у «Ростова» появится новый владелец.

Арташес Арутюнянц продаст 49% акций клуба Ивану Саввиди.

Об этом владельца ПАОКа попросил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Арутюнянц передаст свои акции Саввиди + еще часть (вероятно, 25,99%) греческий бизнесмен получит от области.

После этого «Ростов» станет частным клубом, где блокируюший пакет (25%+1 акция) останется за государством», – сообщил источник.

Саввиди планирует наладить тесное сотрудничество между «Ростовом» и ПАОКом, в том числе, чтобы российские футболисты могли уезжать в греческий клуб.