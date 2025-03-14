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  • Губернатор согласовал смену владельца в «Ростове»: подробности

Губернатор согласовал смену владельца в «Ростове»: подробности

Сегодня, 16:47
6

Летом у «Ростова» появится новый владелец.

Арташес Арутюнянц продаст 49% акций клуба Ивану Саввиди.

Об этом владельца ПАОКа попросил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Арутюнянц передаст свои акции Саввиди + еще часть (вероятно, 25,99%) греческий бизнесмен получит от области.

После этого «Ростов» станет частным клубом, где блокируюший пакет (25%+1 акция) останется за государством», – сообщил источник.

Саввиди планирует наладить тесное сотрудничество между «Ростовом» и ПАОКом, в том числе, чтобы российские футболисты могли уезжать в греческий клуб.

  • «Ростов» занимает 7-е место в РПЛ после 20 туров.
  • Саввиди уже был президентом клуба с 2002 по 2005 год.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Ростов ПАОК
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Комментарии (6)
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acor94
1741961167
Ему придётся фан айди оформить, чтоб своей пушкой на стадионе махать.
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Цугундeр
1741961389
)) Да кто-бы сомневался, что Валера просто упёрся в сборную и упорно устал..) Не просто. Сиртаки сейчас вытанцовывает вместо Кочари .))
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andr45
1741963267
Капитализм по рассейски, где владельцы по ПРОСЬБЕ охотно передают свою собственность другим достойным компаниям) Галицкий, Арутюнянц, )) Кто следующий?)
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Andrei-Russian-yandex
1741964678
Савиди убьёт ростов
Ответить
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