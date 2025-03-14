Губернатор согласовал смену владельца в «Ростове»: подробности

Летом у «Ростова» появится новый владелец.
Арташес Арутюнянц продаст 49% акций клуба Ивану Саввиди.
Об этом владельца ПАОКа попросил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Арутюнянц передаст свои акции Саввиди + еще часть (вероятно, 25,99%) греческий бизнесмен получит от области.
После этого «Ростов» станет частным клубом, где блокируюший пакет (25%+1 акция) останется за государством», – сообщил источник.
Саввиди планирует наладить тесное сотрудничество между «Ростовом» и ПАОКом, в том числе, чтобы российские футболисты могли уезжать в греческий клуб.
- «Ростов» занимает 7-е место в РПЛ после 20 туров.
- Саввиди уже был президентом клуба с 2002 по 2005 год.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова