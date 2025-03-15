Дзюба ответил, чем гордится и чего стыдится

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что вызывает у него гордость и за что ему стыдно.

«Есть ли момент в карьере или жизни, за который стыдно? Ну такого прям нет.

Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать.

Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить.

Самая большая гордость для меня – три сына», – заявил Дзюба.