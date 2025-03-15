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Дзюба ответил, чем гордится и чего стыдится

Сегодня, 11:36
7

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что вызывает у него гордость и за что ему стыдно.

«Есть ли момент в карьере или жизни, за который стыдно? Ну такого прям нет.

Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать.

Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить.

Самая большая гордость для меня – три сына», – заявил Дзюба.

  • Дзюба на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
  • Он забивает с 2007 года. Сейчас в активе 36-летнего нападающего 235 голов.
  • Дзюба опередил Александра Кержакова и получил первый с 2021 года вызов в сборную России.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем
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Комментарии (7)
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кайрос
1742028721
«Есть ли момент в карьере или жизни, за который стыдно? Ну такого прям нет.===== Ясно, понятно.За украденный кошелек и видео с дрочиловым его прям гордость распирает.Гы гы
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Цугундeр
1742029476
))) Да иди ты в жопу!) Статус ВКонтакте наелозил и сидит довольный!))
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Semenycch
1742030768
Парнокопытные сейчас приколдыбают на эту страницу и унавозят все что только можно!
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ziborock
1742032093
Болельщики Зенита всегда первыми бакланами прилетают на ветки и начинают кричать: "Щас Спартаковцы понабегут....!")))
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Ровесник Романцева
1742032269
Дзюба не стыдится? Поэтому не хочется о нем слышать.
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