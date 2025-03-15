Дзюба ответил, чем гордится и чего стыдится

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что вызывает у него гордость и за что ему стыдно.
«Есть ли момент в карьере или жизни, за который стыдно? Ну такого прям нет.
Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать.
Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить.
Самая большая гордость для меня – три сына», – заявил Дзюба.
- Дзюба на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
- Он забивает с 2007 года. Сейчас в активе 36-летнего нападающего 235 голов.
- Дзюба опередил Александра Кержакова и получил первый с 2021 года вызов в сборную России.
Источник: ТАСС