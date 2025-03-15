Спартаковец Рябчук раскрыл подробности общения с Промесом

Защитник «Спартака» Олег Рябчук рассказал о зимней встрече с Квинси Промесом.
– В ОАЭ ты увиделся с Квинси Промесом. Как у него дела?
– В отпуске перед сборами я был в Дубае, мы вместе сходили поужинать. Он рассказал, что очень внимательно следит за «Спартаком», смотрит буквально все матчи.
Приезжал к команде на турнире, со всеми пообщался. Конечно, Квинси очень хотел бы вернуться и проживать все моменты в красно-белой футболке. Увы, тут не все зависит от него.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: сайт «Спартака»