Спартаковец Рябчук раскрыл подробности общения с Промесом

Защитник «Спартака» Олег Рябчук рассказал о зимней встрече с Квинси Промесом.

– В ОАЭ ты увиделся с Квинси Промесом. Как у него дела?

– В отпуске перед сборами я был в Дубае, мы вместе сходили поужинать. Он рассказал, что очень внимательно следит за «Спартаком», смотрит буквально все матчи.

Приезжал к команде на турнире, со всеми пообщался. Конечно, Квинси очень хотел бы вернуться и проживать все моменты в красно-белой футболке. Увы, тут не все зависит от него.