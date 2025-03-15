Аршавин спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит»

Андрей Аршавин рассказал, как, по его мнению, будет проходить игра между «Спартаком» и «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.

Команды встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.

Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.

«Зенит» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.

«Зенит» хорош в обороне, «Спартак» хорош в атаке. Но «красно‑белые» не захотят рисковать, потому что будут бояться нарваться на быстрых игроков «Зенита». Если голы и будут, то их окажется немного.

Я не думаю, что в этом матче «Зенит» будет владеть мячом, потому что Вендел дисквалифицирован. Может быть, вообще выставят двух оборонительных игроков в центре поля.

Поэтому здесь «Зениту» будет выгодно контратаковать и выбегать, так как в центре обороны «Спартаку» как раз скорости не хватает», – заявил Аршавин.