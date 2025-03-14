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Состав сборной Италии на 1/4 финала Лиги наций

Вчера, 23:42

Тренерский штаб сборной Италии определился с заявкой на ближайшие игры.

Лучано Спаллетти включил в состав 25 футболистов.

Итальянцы в марте сыграют с Германией в 1/4 финала Лиги наций.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Андреа Камбьясо («Ювентус»), Пьетро Комуццо («Фиорентина»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Гатти («Ювентус»), Маттео Руджери («Аталанта»), Ийенома Удогие («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Чезаре Казадеи, Самуэле Риччи (оба – «Торино»), Николо Ровелла («Лацио»), Сандро Тонали («Ньюкасл»);

Нападающие: Мойзе Кен («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Даниэль Мальдини, Матео Ретеги (оба – «Аталанта»), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба – «Наполи»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

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Источник: сайт Итальянской федерации футбола
Лига наций Италия
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