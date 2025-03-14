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Титов оценил потерю Вендела для «Зенита»

Сегодня, 22:33
3

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Зенита» Вендела.

«Дисквалификация Вендела, конечно, потеря для «Зенита». Другое дело, насколько был мотивирован Вендел.

Видно, что Клаудиньо уехал в том числе потому, что была потеряна мотивация. Это был уже другой Клаудиньо – не тот, который делал результат.

Вендел, как мне кажется, был в такой же ситуации. В Воронеже его однозначно спровоцировали на этот жест. Это не красит российский футбол. Но он как мастер и лидер команды не должен был этого делать.

Не знаю, как повлияет на игру отсутствие Вендела. Может быть, вместо него выйдет мотивированный футболист и даст результат», – сказал Титов.

  • «Спартак» и «Зенит» встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.
  • Матч 21-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.
  • «Зенит» делит лидерство в лиге с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Титов Егор Вендел
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Комментарии (3)
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FWSPM
1741983576
да мотивации там явно давно нет. на чемоданах сидит парень но не отпускают потому что так и не нашли адекватной замены
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FCSpartakM
1741983899
У Спартака потеря Дуарте куда более болезненной выглядит. Тупо нет второго норм ЦЗ. Зенит в центре может просто поставить игрока, кто даст объем. Или перейти на два ЦП. А Спартак будет играть в обороне с пожарниками на флангах и в центре кто-то с Бабичем.
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БАЗАРА НЕТ
1741984150
Да и без Вендела обязаны обыгрывать середняка
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