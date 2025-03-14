Титов оценил потерю Вендела для «Зенита»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Зенита» Вендела.
«Дисквалификация Вендела, конечно, потеря для «Зенита». Другое дело, насколько был мотивирован Вендел.
Видно, что Клаудиньо уехал в том числе потому, что была потеряна мотивация. Это был уже другой Клаудиньо – не тот, который делал результат.
Вендел, как мне кажется, был в такой же ситуации. В Воронеже его однозначно спровоцировали на этот жест. Это не красит российский футбол. Но он как мастер и лидер команды не должен был этого делать.
Не знаю, как повлияет на игру отсутствие Вендела. Может быть, вместо него выйдет мотивированный футболист и даст результат», – сказал Титов.
- «Спартак» и «Зенит» встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.
- Матч 21-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.
- «Зенит» делит лидерство в лиге с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.
Источник: «Чемпионат»