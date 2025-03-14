Реакция тренера «Акрона» на возвращение Дзюбы в сборную России

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал вызов Артема Дзюбы в сборную России впервые с 2021 года.
- Форварду не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
- Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
- В марте у российской сборной будут товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.
«Абсолютная закономерность, объективность, честность и профессионализм со стороны тренерского штаба сборной России.
Великая мудрость тренеров, потому что на сегодняшний день в сборной России должны быть лучшие игроки.
Артем за это время доказал, что он является лучшим нападающим, на мой взгляд», – сказал Тедеев.
Источник: «Матч ТВ»