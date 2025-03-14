Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Реакция тренера «Акрона» на возвращение Дзюбы в сборную России

Реакция тренера «Акрона» на возвращение Дзюбы в сборную России

Сегодня, 21:21

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал вызов Артема Дзюбы в сборную России впервые с 2021 года.

  • Форварду не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
  • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
  • В марте у российской сборной будут товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

«Абсолютная закономерность, объективность, честность и профессионализм со стороны тренерского штаба сборной России.

Великая мудрость тренеров, потому что на сегодняшний день в сборной России должны быть лучшие игроки.

Артем за это время доказал, что он является лучшим нападающим, на мой взгляд», – сказал Тедеев.

Еще по теме:
Тренер «Акрона» Тедеев похвалил Карпина за вызов Дзюбы в сборную
Тренер «Акрона» назвал незаслуженным поражение от «Спартака» 6
Тедеев: «Вряд ли кто-то сделает для «Ростова» больше, чем Карпин» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Тедеев Заур
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов назвал сильные стороны «Спартака» и «Зенита» перед очным матчем
23:23
Экс-нападающий сборной России: «Вижу себя кандидатом в президенты РФС»
22:44
4
Роналду забил 928-й гол в карьере
22:22
1
Тороп установил рекорд Кубка России
22:10
Актриса Мария Горбань назвала сигма-боя российского футбола
21:57
2
Рианчо высказался о матче «Спартак» – «Зенит»
21:41
2
«Реал» может обменять Чуамени на победителя ЧМ-2022
21:30
1
Реакция тренера «Акрона» на возвращение Дзюбы в сборную России
21:21
«Спартак» раскрыл шоу-программу перед матчем с «Зенитом»
20:56
19
Гвардиола ответил на обвинения экс-тренера сборной России
20:40
1
Все новости
Все новости
Жирков рассказал, почему ему было трудно учиться на тренера
23:34
ФотоГенич сходил на концерт «Руки Вверх!» с женой и дочкой
23:11
1
Петржела ответил, побьет ли Соболев рекорд Дзюбы
22:55
2
Титов оценил потерю Вендела для «Зенита»
22:33
3
Рианчо высказался о матче «Спартак» – «Зенит»
21:41
2
Реакция тренера «Акрона» на возвращение Дзюбы в сборную России
21:21
«Спартак» раскрыл шоу-программу перед матчем с «Зенитом»
20:56
19
Мостовой оценил потери «Спартака» и «Зенита» перед очным матчем
20:31
4
Жирков объяснил скандальные слова Кокорина про РПЛ
20:08
2
Семин – о возвращении Дзюбы в сборную: «Надо дать сыграть и Кержакову тоже»
20:00
4
Попов – о встрече сборной России с Гренадой: «Лучше шашлыки сделать или сходить в баню»
19:40
Кержаков поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит»
19:30
В «Ростове» отреагировали на новость о скорой смене владельца клуба
19:07
2
«Локомотив» ведет переговоры о трансфере вингера из чемпионата Азербайджана
18:47
Зенитовец Мантуан заполнил «русскую анкету»
18:18
4
Жирков ответил, считает ли он Дзюбу лучшим форвардом в истории России
17:56
Мостовой – о Глушенкове: «Сейчас он не пойми что вообще»
17:40
11
«Ростов» будет выбирать между двумя тренерами после смены руководства
17:25
5
ФотоИгру 21-го тура РПЛ назвали «Кубком Эль-Пластико»
17:05
Губернатор согласовал смену владельца в «Ростове»: подробности
16:47
9
Стало известно, какой судья обслужит матч Россия – Гренада
16:37
Семак заявил о падении уровня футболистов в РПЛ
16:16
6
ФотоЦСКА продлил контракт с защитником, которым интересовался «Спартак»
15:50
1
Юран оценил соперников сборной России в марте
15:40
Рябчук – о начале карьеры в «Спартаке»: «Случился шок»
15:30
5
Семак прокомментировал исторический рекорд Дзюбы
14:38
4
ЭСК РФС вынес вердикт по обоим голам «Зенита» в ворота «Факела»
14:14
22
Видео56-летний Мостовой: «Готов к вызову в сборную России»
13:43
19
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 