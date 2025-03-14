В «Ростове» отреагировали на новость о скорой смене владельца клуба

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отрицает подготовку к передаче клуба бизнесмену Ивану Саввиди.
– Как прокомментируете информацию о том, что руководство «Ростова» уходит и клуб переходит в управление Ивана Саввиди?
– Это не соответствует действительности. Об этом ранее говорил и президент клуба Арташес Арутюнянц.
Неприятно, что накануне южного дерби с «Краснодаром» в медиа появляются сплетни и лживая информация.
- «Ростов» занимает 7-е место в РПЛ после 20 туров.
- Саввиди уже был президентом клуба с 2002 по 2005 год.
- Он также владеет греческим ПАОКом.
Источник: «РБ Спорт»