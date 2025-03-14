В «Ростове» отреагировали на новость о скорой смене владельца клуба

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отрицает подготовку к передаче клуба бизнесмену Ивану Саввиди.

– Как прокомментируете информацию о том, что руководство «Ростова» уходит и клуб переходит в управление Ивана Саввиди?

– Это не соответствует действительности. Об этом ранее говорил и президент клуба Арташес Арутюнянц.

Неприятно, что накануне южного дерби с «Краснодаром» в медиа появляются сплетни и лживая информация.