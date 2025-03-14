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  • Жирков ответил, считает ли он Дзюбу лучшим форвардом в истории России

Жирков ответил, считает ли он Дзюбу лучшим форвардом в истории России

Сегодня, 17:56

Юрий Жирков высказался о том, что форвард «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

  • Дзюба забивает с 2007 года.
  • У 36-летнего нападающего 235 голов за карьеру.
  • Он опередил Александра Кержакова.
  • Артема вызвали в сборную России впервые с лета 2021-го.

«Дзюба забивает голы, так что ничего удивительного в его вызове нет. Как Карпин говорил, что старше 30 никого не вызывает, но в футболе это не работает.

Думаю, Дзюба рано или поздно все равно побьет рекорд Кержакова в сборной. Мне кажется, если Артема в этих играх с Гренадой и Замбией выпустят, то он, конечно, забьет – один гол точно, а может и больше.

Не думаю, что если ты побьешь какой-то рекорд, то становишься лучшим нападающим России. Так не работает.

Все-таки в нашей истории было много великих нападающих, которые забивали меньше, но все равно могут считаться лучшими.

Вошел бы Дзюба в топ-5 великих? У нас были великие нападающие, но тут надо все сопоставлять. Можно вспомнить Саленко, который 5 голов за один матч забил на чемпионате мира. Но сейчас без сопоставления трудно что-то сказать», – сказал Жирков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Жирков Юрий Дзюба Артем
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