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Семак заявил о падении уровня футболистов в РПЛ

Сегодня, 16:16
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уровне игроков в чемпионате России.

«В РПЛ все команды выровнялись? Отрыв лидера никогда не был большим за исключением одного года. Ни в прошлом, ни в позапрошлом сезонах такого не было.

«Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Спартак» всегда шли вровень до 25-го тура, не было никакого отрыва.

То, что команды выровнялись – абсолютно правильно, потому что сейчас другие игроки: Малкома нет, Клаудиньо – тоже.

Конечно, уровень футболистов падает. Естественно, разница между тем или иным клубом не ощущается – это нормально», – заявил Семак.

  • «Зенит» становился чемпионом России 6 лет подряд.
  • Сейчас петербуржцы делят лидерство в РПЛ с «Краснодаром».
  • Следующий соперник зенитовцев – «Спартак».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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Комментарии (5)
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СильныйМозг
1741959823
Уйдет Вендель из Зенита и останутся, только Барриос и Сантос. Энрике, пока не готов. Других, я не вижу.
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FWSPM
1741960937
Причем тут малколм? он играл один год из четырех остальное время лечился. Просто когда тебе покупали легионеров на десятки млн евро другие вынуждены были перебиваться вторым сортом и паспортистами. Наконец в прошлом сезоне галицкому надоели ваши липовые чемпионства добытые не по спортивному принципу а благодаря пропасти в стоимости составов и он раскошелился на нормальных легов, а за ним подтянулось втб и лукойл, который сплавил жадного дурака федуна. И вот поэтому все выровнялось а не потому что у вас кто то там ушел.
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acor94
1741961393
Тогда почему вы тратите такие деньги на игроков, которые не делают разницу? Почему состав в 2 раза дороже чем у конкурентов, а конкуренты по силе равны? Не закапывай себя в яму Серожа.
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