Семак заявил о падении уровня футболистов в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уровне игроков в чемпионате России.

«В РПЛ все команды выровнялись? Отрыв лидера никогда не был большим за исключением одного года. Ни в прошлом, ни в позапрошлом сезонах такого не было.

«Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Спартак» всегда шли вровень до 25-го тура, не было никакого отрыва.

То, что команды выровнялись – абсолютно правильно, потому что сейчас другие игроки: Малкома нет, Клаудиньо – тоже.

Конечно, уровень футболистов падает. Естественно, разница между тем или иным клубом не ощущается – это нормально», – заявил Семак.