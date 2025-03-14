Орлов – о возвращении Дзюбы в сборную: «Карпин меня услышал»

Комментатор Геннадий Орлов оценил возвращение Артема Дзюбы в сборную России.

«Я сказал, что Дзюба – лучший нападающий среди россиян. Ну нет равных ему. И Карпин услышал (смеeтся). Он то же самое повторил своим действием – сразу его пригласил. Как можно такого игрока не брать в сборную? Он сильнейший. Сам Карпин говорил, что не будет брать игроков старше 30 лет.

Однако если Дзюба выдающийся для российской сборной футболист, как же его не брать? Ладно, Гренада, но Замбия-то посильнее команда. Я считаю, за сборную должны играть сильнейшие на данный момент. Тогда эта сборная будет пользоваться авторитетом», – сказал Орлов.