Орлов – о возвращении Дзюбы в сборную: «Карпин меня услышал»

Комментатор Геннадий Орлов оценил возвращение Артема Дзюбы в сборную России.
«Я сказал, что Дзюба – лучший нападающий среди россиян. Ну нет равных ему. И Карпин услышал (смеeтся). Он то же самое повторил своим действием – сразу его пригласил. Как можно такого игрока не брать в сборную? Он сильнейший. Сам Карпин говорил, что не будет брать игроков старше 30 лет.
Однако если Дзюба выдающийся для российской сборной футболист, как же его не брать? Ладно, Гренада, но Замбия-то посильнее команда. Я считаю, за сборную должны играть сильнейшие на данный момент. Тогда эта сборная будет пользоваться авторитетом», – сказал Орлов.
- 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
- Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
- У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.
Источник: «Чемпионат»