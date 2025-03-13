Тренер «Акрона» Тедеев похвалил Карпина за вызов Дзюбы в сборную

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал возвращение своего форварда Артема Дзюбы в сборную России.

«С одной стороны, был приятно удивлен. А с другой стороны, [скажу] пять важных слов. Это закономерно, предельно профессионально, честно, мудро, и это тот случай, чему мы должны радоваться. Я ему пожелал удачи, сказал, что ты это заслужил. И снова повторил эти пять слов.

Я горд, что работаю с таким профессионалом. Валерий Георгиевич проявил в высшей степени мудрость. Для меня это пример, абсолютно правильный подход в выборе футболиста», – сказал Тедеев.