Реакция Губерниева на возвращение Дзюбы в сборную

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в сборную России.

«Артем заслужил, здравый смысл восторжествовал. Дзюбу нужно достойно проводить, даже, может быть, не просто проводить, он еще и пользу принесет сборной.

Артем заслужил этот вызов своей игрой. Молодцы тренеры, что не упираются, а демонстрируют подвижность ума. Его вызов в сборную назревал, и вот Дзюба в сборной», – сказал Губерниев.