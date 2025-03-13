Реакция Губерниева на возвращение Дзюбы в сборную

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в сборную России.
«Артем заслужил, здравый смысл восторжествовал. Дзюбу нужно достойно проводить, даже, может быть, не просто проводить, он еще и пользу принесет сборной.
Артем заслужил этот вызов своей игрой. Молодцы тренеры, что не упираются, а демонстрируют подвижность ума. Его вызов в сборную назревал, и вот Дзюба в сборной», – сказал Губерниев.
- 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
- Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
- У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.
Источник: «Матч ТВ»