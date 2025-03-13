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  • Алланазаров возмущен вызовом Дзюбы в сборную: «Это будет фуфлыжный рекорд»

Алланазаров возмущен вызовом Дзюбы в сборную: «Это будет фуфлыжный рекорд»

Сегодня, 21:08
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Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в сборную России.

«Ничего не буду писать про одного футболиста, которого вызвали в сборную, чтобы он побил рекорд.

А зачем? Чувак конфликтует со всеми подряд, не уважает журналистов, поссорился со всеми, с кем мог и вообще ведет себя очень странно.

Буду рад, если рекорд не будет побит в матче с рыбаками из Гренады. Всячески буду за это топить. А если побьет, для меня такой рекорд вообще не будет существовать.

Это будет фуфлыжный рекорд, не имеющий ничего общего с достижениями, которые были установлены в нормальных соревнованиях и с нормальными соперниками», – написал Алланазаров.

  • 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
  • Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
  • У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем
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Комментарии (2)
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FCSpartakM
1741892662
Эм, кто -нибудь вообще логику в решениях Карпина видит? У него свой собственный симулятор, который не бьется со здравым смыслом. Увидеть Дзюбу в сборной не самое странное, что случилось с этой сборной
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Gwynbleidd
1741893985
Дзюба его послал что ли, что он на него так взъелся?)))
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