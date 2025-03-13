Алланазаров возмущен вызовом Дзюбы в сборную: «Это будет фуфлыжный рекорд»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в сборную России.
«Ничего не буду писать про одного футболиста, которого вызвали в сборную, чтобы он побил рекорд.
А зачем? Чувак конфликтует со всеми подряд, не уважает журналистов, поссорился со всеми, с кем мог и вообще ведет себя очень странно.
Буду рад, если рекорд не будет побит в матче с рыбаками из Гренады. Всячески буду за это топить. А если побьет, для меня такой рекорд вообще не будет существовать.
Это будет фуфлыжный рекорд, не имеющий ничего общего с достижениями, которые были установлены в нормальных соревнованиях и с нормальными соперниками», – написал Алланазаров.
- 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
- Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
- У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова