Алланазаров возмущен вызовом Дзюбы в сборную: «Это будет фуфлыжный рекорд»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в сборную России.

«Ничего не буду писать про одного футболиста, которого вызвали в сборную, чтобы он побил рекорд.

А зачем? Чувак конфликтует со всеми подряд, не уважает журналистов, поссорился со всеми, с кем мог и вообще ведет себя очень странно.

Буду рад, если рекорд не будет побит в матче с рыбаками из Гренады. Всячески буду за это топить. А если побьет, для меня такой рекорд вообще не будет существовать.

Это будет фуфлыжный рекорд, не имеющий ничего общего с достижениями, которые были установлены в нормальных соревнованиях и с нормальными соперниками», – написал Алланазаров.