В «Зените» прокомментировали провал в спасении Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение КДК РФС не отменять красную карточку Венделу.

Вендел получил красную карточку на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес болельщиков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры обвинил фанатов «Факела» в расистских оскорблениях.

Игрок пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Спартака» (16 марта).

Бразилец сможет сыграть за «Зенит» в 22-м туре в домашней встрече с «Рубином» 30 марта.

«Уважаемый КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула – ведьма, на костер; утонула – покойся с миром.

Использование VAR после двух завершивших эпизодов по регламенту было возможно только в случае «чрезвычайно оскорбительных жестов». При этом отсутствует описательный и иллюстративный список как «чрезвычайно», так и просто оскорбительных, вульгарных, пошлых или обидных жестов. Если бы меня пригласили на заседание КДК, то я мог бы наглядно продемонстрировать разницу в степени оскорбительности того или иного жеста на основе опыта посещения Театра мимики и жеста и примеров Эффенберга и Эменике.

Отмена красной карточки или только условная дисквалификация больше бы соответствовали духу игры в футбол и нетерпимости к проявлениям расизма. Но что получили, то и пережили», – сказал Медведев.