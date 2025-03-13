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  • В «Зените» прокомментировали провал в спасении Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

В «Зените» прокомментировали провал в спасении Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

Сегодня, 20:50
26

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение КДК РФС не отменять красную карточку Венделу.

  • Вендел получил красную карточку на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес болельщиков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры обвинил фанатов «Факела» в расистских оскорблениях.
  • Игрок пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Спартака» (16 марта).
  • Бразилец сможет сыграть за «Зенит» в 22-м туре в домашней встрече с «Рубином» 30 марта.

«Уважаемый КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула – ведьма, на костер; утонула – покойся с миром.

Использование VAR после двух завершивших эпизодов по регламенту было возможно только в случае «чрезвычайно оскорбительных жестов». При этом отсутствует описательный и иллюстративный список как «чрезвычайно», так и просто оскорбительных, вульгарных, пошлых или обидных жестов. Если бы меня пригласили на заседание КДК, то я мог бы наглядно продемонстрировать разницу в степени оскорбительности того или иного жеста на основе опыта посещения Театра мимики и жеста и примеров Эффенберга и Эменике.

Отмена красной карточки или только условная дисквалификация больше бы соответствовали духу игры в футбол и нетерпимости к проявлениям расизма. Но что получили, то и пережили», – сказал Медведев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Вендел Медведев Александр
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Комментарии (26)
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Вальдемар Запашный
1741891906
Медведев архитектор развала Российского футбола и мастер раздувания скандалов.
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printer555
1741891923
Потом Денисов скажет не ошибается тот кто ничего не делает)
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NewLife
1741892149
Ведмедь, мы еще помним твой неприличный хейтерский жест с Клаудиньо против Спартака, так что сиди у себя на помойке и не перди, знаток регламентов.
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printer555
1741892279
Знакомый на счет поставил 2-4
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FCSpartakM
1741892536
Лунтики живут в своем мире собственном. Жест в буквальном смысле означает ПНХ. Медвежатник как всегда выставил себя поцелованным Христом.
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ivany4
1741892632
Вот уж во истину, чем дальше в лес, тем тупее медведи.)) Из написанной галиматьи гендиром, пожалуй можно сделать только один правильный вывод. Какой же утонченный матершинник-мазохист Медведев из "культурной столицы". Ему не важно, что его послали на три буквы, ему важно насколько элегантно, красиво, оскорбительно, вульгарно, пошло, обидно или при помощи жестов это было сделано.)) Вот и получается, каков поп - таков и приход.
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printer555
1741892655
Локо с Динамо играют в ничью,Краснодар проигрывает Ростову,Спартачи выносят зенит,вот это норм будет:)
Ответить
Desma
1741892729
"провал в спасении" Шо утонул!?
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aaaaahhhh
1741892747
Достали уже с этим самым расизмом. меня если афробуханка назовет белой задницей я только расхохочусь, а им видишь ли обидно..:)))
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anatolich72
1741893524
Какой провал? Опять всё в пользу болота 1матч это не о чем.
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